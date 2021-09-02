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Koronavirüste pandemi kuralları değişecek mi? Eylülle beraber yeni tedbirler masada...

Koronavirüste pandemi kuralları değişecek mi? Eylülle beraber yeni tedbirler masada...

Koronavirüsle mücadele tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sürüyor. Eylül ayı ile beraber pandemi kurallarının yeniden güncellenmesi bekleniyor. Lokanta ve kafe gibi kapalı sosyal mekanlarda ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması, AVM'lerin de test zorunluluğu kapsamına alınması gibi önlemler gündemde.

Ekleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 09:25
Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 09:35
Koronavirüste pandemi kuralları değişecek mi? Eylülle beraber yeni tedbirler masada...

Yaz aylarında gevşeyen pandemi önlemlerinin, sonbaharla birlikte yeniden sıklaştırılması için çalışmalar başladı. Edinilen bilgiye göre, koronavirüs nedeniyle ölüm sayısının azalmaması, aşıya olan ilginin beklendiği kadar artmaması ve kış aylarıyla birlikte kapalı mekanlara girme zorunluluğu nedeniyle bir dizi yeni önlem gündeme gelecek.

Yeni kararların, eylül ayının ikinci yarısından sonra alınacağı iddia ediliyor. Hürriyet'in haberine göre hastanelerde yoğun bakımlarında doluluk oranlarının artması nedeniyle hazırlıklar da yoğunlaştı.

Özellikle üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, toplumsal hareketlilik de artacak. Veli ve öğretmenler arasında aşısızların sayısında azalma olacağı ve zorunlu PCR uygulamasının, bu kesimde aşı yaptıranların sayısını arttıracağı öngörülüyor.

MASADAKİ ÖNERİLER

Tartışılan yeni önlemler ana hatlarıyla şöyle:

- Öneriler arasında aşı yaptırmayanlara PCR testi zorunluluğu getirilen alanların kapsamının genişletilmesi, AVM'lerin de bu kapsama alınması bulunuyor.

- Toplantılarda, kapalı mekanlar ve kamu kurumları için 'ikili' uygulamalar öngörülüyor.

- Dışarıya hizmet veren kamu kurumları, lokanta ve kafeler ile kütüphane gibi mekanlara aşısızlar için ayrı bölüm yapılması tartışılıyor. Bunların uygulanmasında güçlükler yaşanacağını dile getirenler de oluyor.

- Parasız yapılacak PCR testlerinin, bir süre sonra paralı olarak uygulamaya konulmasını dile getirenler de bulunuyor.

DÜNYADA DA PANDEMİNİN SEYRİ AYNI

Yapılan değerlendirmelere göre, dünyada pandemi seyrinde hiçbir değişiklik yaşanmadı. Sorun geçen yılki boyutuyla devam ediyor. Dünya genelinde günlük 400 bin vaka yaşandığı bunun da beklenenden yüksek olduğu dile getiriliyor.

Ülkelerin, toplumsal bağışıklıkla ilgili hesaplarının da beklendiği gibi olmadığı, tek umudun aşının koruyuculuğu olduğu ifade ediliyor. Ekonomik gerekçeler ve uzun süren kurallar nedeniyle toplumlarda 'pandemi körlüğü' oluştuğu, bu halin kışa girilmeden ortadan kalkması gerektiği ifade ediliyor.


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