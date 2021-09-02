USD (Alış - Satış) : 8,29 - 8,30 EURO (Alış - Satış) : 9,79 - 9,81
Ana Sayfa.
Yaşam
İstanbul Boğazı'nda şoke eden olay! Sahil ve plaj kapatıldı...

İstanbul Boğazı'nda şoke eden olay! Sahil ve plaj kapatıldı...

Denizlerde av yasağının bitmesiyle birlikte sefere çıkan balıkçıları şoke eden bir olay yaşandı. İstanbul Boğazı'na atılan ağa patlamamış mayın takıldı. Olay yerine gelen ekipler önlem alarak sahili ve plajı kapatırken, mayın vinç yardımıyla kamyona yüklenerek götürüldü.

Ekleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 13:21
Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 13:23
İstanbul Boğazı'nda şoke eden olay! Sahil ve plaj kapatıldı...

Avlanma yasağın bitmesiyle sefere çıkan balıkçıların ağına İstanbul Boğazı'nda patlamış mayın takıldı. İncelemenin ardından mayın kamyona yüklenerek götürüldü.

Denizde av yasağının kalkmasının ardından balıkçılar denize açıldı. Poyrazköy, Yavuz Selim Köprüsü yakınlarında saat 15.00 sıralarında bir balıkçı teknesinden denize atılan ağa mayın takıldı.

Balıkçılar durumu polis ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Balıkçı teknesi polis ve sahil güvenlik ekiplerin eşliğinde Poyrazköy limanına çekildi. Mayının incelenmesi için bomba imha uzmanları çağırıldı.

Bomba imha uzmanlarının incelemesi sonrası mayının eski ve patlamış olduğu belirlendi. İncelemin ardından mayın, vinç yardımıyla kamyona yüklenerek götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

'PATLAMA OLABİLİR DİYE KOMPLE SAHİLİ VE PLAJI KAPATTILAR'

Tekne sahibi Osman Yıldırım, 'Biz balıktan geldik. Teknemi limana bağladım. Daha sonra ekmek almaya gitmiştim. Sahil güvenlik ekipleri anons yaptı. Buradaki tekneleri çekmemizi söylediler. Ben geldim limana, daha sonra sahil güvenlikteki komutanla konuştum. Burada ne olduğunu sorduğumda denizde mayın bulunduğu ve bir balıkçı teknesinin ağlarına takıldığı söylendi. Emniyet açısından teknemizi kaldırmamız istendi. Patlama olabilir diye komple sahili ve plajı kapattılar. İki, üç saat sürdü. Olay yerinde gereken emniyet sağlandı. Bomba imha ekipleri geldi. O mayını bulan balıkçı teknesini de alıp götürdüler' dedi.

Balıkçı teknesinde yaşayan Murat Kılıç da, 'Saat 15.00 civarındaydı. Bir balıkçı teknesinin ağlarına mayın takıldı. Acilen limana gelindi. Daha sonra durum sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Ekipler limanı boşalttılar. Daha sonra bomba imha ekipleri de denizdeki çıkan mayını inceleyip alıp gittiler' diye konuştu.

İstanbul


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

30 Ağustos- 5 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı