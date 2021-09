Dünyanın en ünlü şehrine yakın... Evler 1 Euro'dan satışa çıktı! Tek bir şart var

İtalya'nın devam eden 1 Euro'luk konut satışı, ülkenin ücra köşelerinden bazılarında yeni bir hayata başlamak isteyen insanlar için ideal oldu.



Bu ay, pastoral Maenza kasabası, Roma'nın Latium bölgesinde bir doların biraz üzerinde ev satmaya başlayan ilk şehir oldu.



Başkentin güneyindeki vahşi Lepini tepelerinde, bir zamanlar çobanların ve kabilelerin yaşadığı tarihi konum, yeni sakinleri çekme umuduyla düzinelerce terk edilmiş taş konutu kullanıma sunuyor.



Belediye Başkanı Claudio Sperduti, sakin sokaklarına yeni bir soluk getirmek amacıyla memleketinin iddialı bir 'yeniden doğuş paktı' başlattığını söyledi. Amacın, eski sahipler ve yıkım fiyatlarının cazibesine kapılan potansiyel alıcılar arasında bağlantı kurarak, kullanılmayan tüm mülkleri kurtarmak olduğunu söylüyor.







Sperduti, ' Her seferinde bir adım atıyoruz. Aileler iletişime geçip eski evlerini bize teslim ettikçe, her şeyi çok şeffaf hale getirmek için bunları web sitemizden kamu duyuruları aracılığıyla piyasaya sürüyoruz' dedi.



İlgilenen alıcılar ayrıca belirli mülk talepleri yapmak için belediye binasıyla iletişime geçmeye davet edilir ve yerel yetkililer gereksinimlerini karşılamaya çalışır. Kasaba, bazıları harap durumları nedeniyle yoldan geçenler için potansiyel bir tehlike haline gelen yaklaşık 100 ihmal edilmiş mülke yeni bir soluk getirmeyi umuyor.



Satışa sunulan ilk birkaç ev için başvurular 28 Ağustos'ta sona erdi. Ancak belediye başkanı, ilk sahipleri ile görüşmeler devam ederken, daha fazlasının piyasaya çıkacağını kaçıran insanlara güvence veriyor.







ŞARTLAR AYNI

Maenza'da bir mülk satın almayı başaranlar, onu üç yıl içinde yenilemeyi taahhüt etmeli ve işler tamamlandıktan sonra iade edilmek üzere 5.000 Euro depozito garantisi vermelidir.



Ev, pansiyon, mağaza veya restoran gibi mülkün neye dönüşeceğine dair ayrıntılı bir yeniden düzenleme planı da dosyalanmalıdır. Sperduti, oturma izninin zorunlu olmadığını, ancak Maenza'da yarı kalıcı olarak yaşamak isteyen çocuklu ailelerin ve genç çiftlerin başvurmaya teşvik edildiğini söylüyor.







Birden fazla başvuru sahibi aynı evi istiyorsa, yerleşmek isteyenlere ve en hızlı tadilatı planlayanlara öncelik verilecektir. Sperduti, kasabanın diğerlerinden farklı olarak, son 20 yılda 3.000'i zar zor aşmış olsalar bile, azalan nüfus sayılarını durdurmak için 1 Euro'luk evler teklif etmediğini söylüyor.



Sperduti, 'Aileler ve gençler genellikle yakınlardaki şehirlerdeki daha büyük evlere ve kırsal kesimdeki villalara taşınmak için şehri terk eder, ancak her zaman onların yerini alan yeni gelenler vardır, bu yüzden dengelenir. Bu ölmekte olan bir şehir değil, insanlar hala eski bölgede yaşıyor ama yenilenmeye, taze oksijene ihtiyacı var' diyor.