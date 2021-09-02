Başkan Erdoğan, 'Hepimiz sahada olacağız' demişti! 81 ilde seferberlik başladı! Özel yazılım devrede...

Türkiye üst üste yaşanan orman yangınları ve sel felaketleri ile mücadele ederken AK Parti teşkilatları vatandaşların yardımına koştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti'de milletvekillerinin yanı sıra, belediye başkanları, MKYK ve MYK üyeleri de yaz ayları boyunca vatandaşlarla bir araya geldi.



SORUNLAR ANBEAN İLETİLİYOR ANINDA ÇÖZÜLÜYOR



Milletvekilleri yaptıkları çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepleri telefonlarına yükledikleri yazılımla anbean Genel Merkeze iletti. Vatandaşların talepleri ve sorunları da bu sistem üzerinden anında çözüme kavuşturuldu. Milletvekillerinin ve parti teşkilatının sahada yaptıkları çalışmada vatandaşların aşı politikalarını başarılı bulduğu belirlendi.



VATANDAŞLAR BÜYÜK DESTEK VERİYOR



Aşının birçok ülkeye göre Türkiye'de herkesin ulaşabilir olmasına vatandaşlar büyük destek veriyor. Sahada olan milletvekilleri, teşkilatlar da aşılama kampanyasına destek verip illerindeki aşılama oranlarını arttırmaya çalışıyor.



KURAKLIK ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ TALEP VAR



Milletvekilleri ziyaret ettikleri vatandaşları aşıya ikna etmeye çalışılıyor. Bu sene yaşanan kuraklık özellikle İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin etkili oldu. Vatandaşların bir diğer talebi ise kuraklık ile ilgili önlem ve desteklerin gündeme getirilmesi oldu.



Milletvekilleri de bu konuda gerekli çalışmaların yapıldığını vatandaşlara aktardı.