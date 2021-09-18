Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da beklenen yağış başladı

İstanbul'da bazı ilçelerde yağış öncesinde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlatırken, gök gürültüsünün ardından sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi bazı ilçelerde hafif hafif etkisini göstermeye başladı.



YILDIRIM DÜŞTÜ



Yağış öncesinde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlatırken, gök gürültüsünün ardından sağanak yağış başladı. Silivri'nin yüksek mahallelerinde ise kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Arnavutköy'de ise fırtınada etkisini gösterdi.



Silivri Yol Çatı Mahallesinde yıldırım düşmesi sonucu saman balyaları tutuşarak alev alev yandı. Öte yandan, Seymen Mahallesinde ise rüzgarın etkisiyle ağaç gövdesinden kırılarak yola devrildi.



METEOROLOJİ'DEN UYARI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve Yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kısa süreli kuvvetli yağışla birlikte su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.