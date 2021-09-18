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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye'deki terörist sayısı ilk kez 200'ün altına düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye'deki terörist sayısı ilk kez 200'ün altına düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'deki terörist sayısının ilk kez 200'ün altına düştüğünü ve 197 olduğunu açıkladı.

Ekleme Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 22:10
Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 22:56
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye'deki terörist sayısı ilk kez 200'ün altına düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Eğitim ve Motivasyon Kampı'nda açıklamalarda bulundu.

Burada gençlere hitap ederken Türkiye'nin terörle mücadelede önemli bir noktaya geldiğini ifade eden Bakan Soylu, "Bu akşam itibariyle söylüyorum. Türkiye'deki terörist sayısı ilk kez 200'ün altına düştü. Sayı 197'ye geriledi. Terörden arındırılan Türkiye huzurlu bir Türkiye'dir." ifadesini kullandı.


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