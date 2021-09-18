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Siyaset
Gürsel Tekin CHP içindeki akraba atamalarını itiraf etti!

Gürsel Tekin CHP içindeki akraba atamalarını itiraf etti!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, parti içindeki eş dost, akraba kadrolaşmasını itiraf etti. "Partiniz için bir eleştiride bulunmak ister misiniz?" sorusuna yanıt veren Tekin, "Son dönemlerdeki atama şekilleri, yakınlar akrabalar ilişkileri beni rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 16:34
Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 16:34
Gürsel Tekin CHP içindeki akraba atamalarını itiraf etti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, medya önünde partili başkanlara “Falan milletvekili aradı onun akrabasıymış hiç dinlemeyeceksiniz, kapının önüne koyacaksınız” diye seslense de parti içinde akraba kadrolaşması sürüyor.

"TEKİN'DEN İTİRAF"

Bu durum şimdi de CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in açıklamalarıyla gündemde. Haberler sitesinden Levent Karadeniz'in sorularını cevaplayan Tekin, parti içindeki akraba atamalarından rahatsız olduğunu söyledi.

RAHATSIZ EDİYOR

"Partiniz için bir özeleştiride bulunmak ister misiniz?" sorusuna yanıt veren Tekin, CHP içindeki eş dost atamalarını şu sözlerle itiraf etti:

Uzun süredir partinin içinde olan biri olarak son dönemlerdeki atama şekilleri, yakınlar akrabalar ilişkileri Cumhuriyet Halk Partisi'nin fıtratında olan bir durum değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 68 yıl iktidar olmayıp hayatta kalmasının temel nedeni kuralları ve gelenekleridir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelenekler ve kurallar konusunda az da olsa bir aşınma göstermesi beni rahatsız ediyor.


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