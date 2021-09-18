Bir yanda çamurlu su diğer yanda susuzluk: Ankara'da vatandaşı isyan ettiren manzara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın; "Çöp toplamadan şehir içi ulaşımına, kültür-sanattan çevreye kadar hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorlar. Artık illerde sular akmıyor sular" şeklindeki sözleri ile vurgu yaptığı Başkent'teki susuzluk sorunları en merkezi ilçelerde bile baş gösterirken, SABAH'a konuşan Kutlu Mahallesi sakinleri, ASKİ'nin evlere gece yarısı su verdiğini çamaşır ve bulaşık gibi işlerin geceye sarkması nedeniyle uyku düzenlerinin alt-üst olduğunu kaydettiler. Seçim öncesinde, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" ve "Benim önceliğim halkın sağlığı, halkın canı" vaatleriyle halktan oy isteyen Yavaş'a seslenen mahalleliler, aylardır suya hasret yaşadıklarını ifade ettiler.



Mamak Kutlu Mahallesi Muhtarı Ahmet Karaer mahalleli olarak 6 aydır su sıkıntısı yaşadıklarını ifade ederken, "Yapılan işleri bir türlü anlamıyorum, 6 aydır asfalt atıyorlar, tekrar kazıyorlar, Kutlu Mahallesi'nden az oy geldiği gerekçesiyle sanki bizi cezalandırıyorlar" diye tepki gösterdi. Muhtar Karaer, "Mahalleyi perişan ettiler. Bayanlar gece ikide çamaşır yıkamaya çalışıyorlar. Günde iki saat su veriyorlar o da gece akıyor. Bir an önce önceden olduğu gibi su sorununun çözülmesini istiyorum. ASKİ, arayan vatandaşlara 'Hidrofor ve depo taktırın' diye yanıt veriyor" şeklinde konuştu.



Mansur Yavaş ile YPG’li başkanla aynı yerden ödül aldı



AK Parti Mamak Belediye Meclis Üyesi Abdullah Özer, özellikle Dereboyu Caddesi'nin çevresindeki mahallelerde su kesintileri olmaya başladığına dikkat çekerek, özelikle Kutlu Mahallesi'nde ev hanımların su kesintilerinden çok şikayetçi olduklarını kaydetti. Kutlu Mahallesi'nde kimi zaman 24 saat suların akmadığını, aktığı zaman da bir ya da iki saat gece su verildiğini, ev hanımlarının çamaşır ve bulaşıkla ilgili çok ciddi sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Temel ihtiyaç olan su sorununun acilen çözülmesi gerektiğinin altını çizen Özer, " yıllardır böyle bir sorun yaşanmamış 6 aydır Ankara'nın göbeğinde su sıkıntısı yaşanıyor, vatandaşın içme suyunu kesiyorsunuz işiniz gücünüz algı reklam" diyerek Mansur Yavaş ve yetkililerine tepki gösterdi. Kutlu Mahallesi sakinleri de şöyle konuştular:



"SU ÇİLESİ YÜZÜNDEN UYKUSUZ KALDIK"



Yusuf Solmaz (Esnaf): "Aylardır su sıkıntısı yaşıyoruz. Aramadığım yer kalmadı. 153'ü aradım, 'Binanıza depo koyun. Hidrofor ve su deposu sistemi kurun' diyorlar. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Suyumuzun sürekli akmasını istiyorum. Depo taktırmaya mecbur değilim"



Rahime Şimşek: "6-7 aydır geceleri su akıyor. Gece akan suyu ne yapayım?" Su gündüz hiç akmıyor, herkes uyuyunca gece geliyor fakat tazyik olmadığı için de üst katlara çıkmıyor. Büyükşehir "depo koyun binalarınıza" demiş bina yönetimi kişi başı 150 TL istedi. Durumu iyi olan var olamayan var ben veremedim. Çocuklarımın rızkını neden vereyim?"



Hilal Dinç: "5-6 aydır suyumuz gündüz akmıyor. Su gece geliyor. Gece üçe kadar çamaşırlarımızı yıkıyoruz. Hazır su almaktan bütçemiz zorlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve Mamak Belediyesi'nde gitmediğim yer kalmadı. ASKİ'den binamıza depo konulması isteniyor kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Ben yöneticiyim hiç kimseden çıkıp da para isteyemem. Binalara neden depo konulsun tazyikli su vermek belediyenin işi. 2 çocuğum var elektrikli ısıtıcı ile (ketıl) su ısıtıp çocuklarımı yıkıyorum. Gece uyudukları için çocukları nasıl kaldırıp banyo yaptırayım. Oy verdim karşılığını alamıyorum. O koltuklara hizmet etmek için geldiniz bırakın bu koltukları yapamıyorsanız."



Hülya Güneş: "6 -7 aydır sularımız akmıyor. Yüksek kotta olduğumuz için eve su çıkmıyor. Suda basınç olmadığı için çamaşır, bulaşık ve kombi çalışmıyor. İnsanlar uyuduktan sonra su biraz akıyor ihtiyaçlarımızı gece görüyoruz. Ancak gece temizlik yapamıyoruz. Çalışan insanım uykusuzluktan iş yerime zor gidiyorum. 7 yıldır oturuyorum hiç böyle bir sıkıntı yaşamadık. Müracaat etmediğim yer kalmadı. ASKİ bana "hidrofor taktırın" diyor neden ben hidrofor taktırıyorum? Bu ASKİ'nin görevi benim sorunum değil."



ÇAMURLU SU SKANDALI



AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı avukat Mehmet Yılmazer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi.



Mehmet Yılmazer; Mansur Yavaş'ın, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" ve "Benim önceliğim halkın sağlığı, halkın canı" dediğini, ancak Ankara'nın bazı ilçelerinde su sıkıntısı yaşandığını söyledi.



YILMAZER: VATANDAŞLAR, SUYUN BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ÇAMUR RENGİNE DÖNDÜĞÜNÜ SÖYLÜYOR"



Mehmet Yılmazer, şunları söyledi:



"Ankara'da Gölbaşı ve Nallıhan ilçelerinin ardından Güdül ilçesinin Yelli Mahallesi'nde de 'su skandalı' yaşandığı ortaya çıktı. Son iki yıldır sabah 1, akşam 1 saat su verilen mahallede, şebekenin açıktan gelmesi nedeniyle vatandaşlar çamur gibi akan suyu kullanmak zorunda kalıyor."





"VATANDAŞLAR, DOLDURDUKLARI BİDONLARDAKİ SUYUN BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ÇAMUR RENGİNE DÖNDÜĞÜNÜ SÖYLÜYOR."



"Seçim öncesi vaatlerinde 'Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz' ve 'Benim önceliğim halkın sağlığı, halkın canı' ifadeleriyle halktan oy isteyen Yavaş'a seslenen mahalleliler, iki yıldır sağlıklı suya hasret yaşadıklarını ifade etti."