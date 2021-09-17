YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR? 2021 YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden açıklanan 2021 YKS sonuçlarının ardından üniversite adayları ek yerleştirme tarihini araştırmaya başladı. YKS tercih sonuçlarına göre yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme tarihi açıklandı. Peki, YKS ek tercihler ne zaman? İşte 2021 YKS ek yerleştirme tarihi…





YKS Ek Tercihleri Ne Zaman?



EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ADAYLAR EK YERLEŞTİRME YAPABİLİR Mİ?



KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?



YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ÖSYM tarafından açıklanacak olan YKS ek tercih tarihlerini araştırmaya başladı. Gerçekleştirdikleri tercihlere göre herhangi bir yükseköğrenim programına yerleşemeyen üniversite adayları, boş kontenjanlar için ek tercih haklarını kullanacaklar. Peki,YKS sonuçlarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar üniversite kayıt işlemlerini 06 – 10 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Elektronik kayıtlar ise 04 – 08 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Üniversite kaydını gerçekleştirmek isteyen adaylar yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı olduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvuru gerçekleştirecekler. Elektronik kayıt yapan üniversite adayları ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre online başvuru gerçekleştirecekler.2021 YKS tercihlerinde istediği bölüme yerleşemeyen adaylar ‘Ek tercihler ne zaman başlayacak?' sorusunu sosyal medyanın gündemine getirdi. ÖSYM tarafından yapılan 2021 YKS sonuçları açıklaması sonrasında merak edilen soruya 20-23 EYLÜL tarihleri arasında ek yerleştirmelerin yapılacağı açıklandı. Üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanların doldurulması için 2021 YKS ek yerleştirme yapılacak. Peki,Merkezî yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirmelere başvuramayacak. Üniversite tercihi yapan ancak herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylarsüresinde ek yerleştirme başvurusu yapabilecek.Merkezî yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirmelere başvuramayacak. Üniversite tercihi yapan ancak herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar 2021 YKS ek yerleştirme tarihi süresinde ek yerleştirme başvurusu yapabilecek.1. 2020-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.3. 2020-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.YKS Ek Yerleştirme Ücreti Hangi Bankadan Yatırılır?Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubelerING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)*Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.