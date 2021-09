Ödülü bırak başkan, çamur akan suya bak! Başkentte çamurlu su skandalı

Ankara'nın birçok mahallesinde ortaya çıkan susuzluk feryatları bu kez Güdül'den yükseldi. Güdül merkeze 9 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen sağlıklı su alamayan köylüler hijyenik ve sağlıklı olmayan koşullarda sağlanan suyu kullanmak zorunda kalıyorlar. Güdül'e bağlı Yelli Mahallesi'nde sağlıklı içme suyu bulamayan vatandaşlar SABAH aracılığı ile Yavaş'a seslendiler ve susuzluk sorunlarına çözüm bulmasını istediler.



Köyde yıllardır kullanılan içme suyu hattının açıktan geldiğini belirten Yelli sakinleri, suda tahlil yapılmasını, ardından sondaj vurulup boruların döşenmesini talep ettiler ve bu amaçla ASKİ'nin köylerinde çalışma yapmasını istediler. Seçim konuşmalarında 'Köyde kanalizasyon açıktan akıyor. Burası Ankara, burası başkent. Türkiye'nin göz bebeği.



Bunları bir an evvel ortadan kaldırmamız gerekiyor. Herkesin öncelikleri var. Benim önceliğim halkın sağlığı, halkın canı' diye konuşan ancak halkın sağlıklı içme suyu taleplerine iki yıldır yüz çeviren başkan Yavaş Güdül ziyaretinde 'Köylerimizin hemen hemen hepsinde su musluktan akacak, kanalizasyon açıktan akmayacak ve yollarımız pırıl pırıl olacak' diye konuşmuştu.



MAHALLELİ MANSUR YAVAŞ'I SÖZLERİNİ TUTMAYA DAVET EDİYOR

Adnan Zoroğlu: Ben merkeze gittiğim an ilk önce bagajımı marketten içme suyu ile doldururum. Bizim her tarafımız su, sondaj vurulsa çıkar. Dedelerimizin getirdiği hattı kullanıyoruz su açıktan geldiği için sağlıksız. Ölçüm yapıyorlar mı bilmiyorum ama yapıyorlarsa da bilgi vermiyorlar. Açıktan geldiği için özellikle yağışlı havalarda su koyu toprak renginde akıyor. Su sabah 1 akşam 1 saat akıyor. Kesintisiz sağlıklı su istiyor ölçümlerin yapılmasını talep ediyoruz.



Mehmet Altuntaş: ASKİ'yi defalarca aramamıza karşın hiçbir çözüm bulamadık. Çözüm yolu da göstermiyorlar. Yakınımızda bir gölet var köye çözüm olur ama buranın suyu Çankaya'ya gidiyor. Yağmur yağdığında sular çamur gibi akar şişeyi dolduruyoruz bir gün sonra o şişe çamur rengine dönüyor. Bakkal sağolsun hazır su getiriyor ancak kısıtlı bütçemizden hazır su almak zorunda kalıyoruz. Hanımlar elde çamaşır bulaşık yıkamaktan bıktı.



Ayşe Aksakal: Çamaşırlarımız birikiyor 2 yıldır yazları bu sorunu yaşıyoruz hiç kimse arayıp sormuyor. Faturalarımızı ödüyoruz çamur akıyor bize de yazık günah. Ödediğimiz su faturaları haram, su akmadığı halde fatura ödüyoruz. Günde toplam 2 saat su akıyor.



Dudu Altıntaş: Çeşmeden akan su ile ne bulaşığımızı ne de çamaşırımızı yıkayabiliyoruz, musluktan su çamur gibi akıyor. Bahçelerimiz kurudu, ne çiçek ne sebze yetiştirebiliyoruz, en büyük hayalimdi. Bırakın çiçeği sabah yüzümüzü yıkayacak sabah namazına abdest alacak su bulamıyoruz. Para vererek aldığımız sudan çok abdest aldım.