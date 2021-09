İHA ve SİHA’lar Ermeni basınında: Türk halkının gurur kaynağı!

Türkiye'nin her yıl daha da büyüyen savunma bütçesi bir yandan küresel savunma medyasının dikkatini çekerken diğer yandan komşu ülkelerde ses getirmeye devam ediyor.



Ermeni diasporasının en büyük yayın organlarından The Armenian Weekly'de yayınlanan 'Erdoğan yönetiminde Türk ordusunda devrim' başlıklı yazıda ise Türkiye'nin savunma sanayini adım adım nasıl geliştirdiği anlatıldı. 2019 yılında dünyanın en büyük 12. silah ihracatçısı haline geldiği ve ilerleyen yıllarda ilk 10'a gireceğinin altı çizildi.



TÜRK HALKI İÇİN GURUR KAYNAĞI



Baykar Teknoloji'ye de yer verilen yazıda, Türk hava kuvvetlerinde devrim yaratan Selçuk Bayraktar'ın Türkiye'nin ilk yerli ve operasyonel İHA sistemlerinin mimarı olduğu belirtildi.



Baykar'ın ürettiği, uzaktan kumandalı veya otonom uçuş operasyonları yapabilen insansız savaş hava aracı İHA'ların operasyonlardaki başarılarından sonra Ukrayna, Polonya ve diğer ülkeler tarafından tercih edildiği aktarıldı. Türk insansız hava araçlarının, Türk halkı için bir gurur kaynağı olduğu ifade edildi.







HEDEF 2023



Yazıda 'Türkiye yalnızca askeri savaş araçlarını ihraç etmekle kalmıyor, müttefiklerini de eğiterek politik etkisini artırıyor. Türk savunma şirketlerinin hedefi 2023 yılında ülkenin savunma endüstrisini bütünüyle dışa bağımlılıktan kurtarmak' denildi.



Siyaset haberleriyle öne çıkan İtalyan L'Antidiplomatico adlı gazetede, Türkiye'nin drone sistemlerine geniş olarak yer veren ve övgüyle bahseden bir haber yayınlandı.



Türkiye'nin Rusya'nın ürettiği S-400 sistemlerini satın aldığı için Amerika Birleşik Devletleri tarafından F-35 programından çıkarıldığını hatırlatan haberde, Türkiye'nin ordusunu güçlendirmek için gerekli teçhizatı üretmek için daha fazla çaba sarf ettiği ve böylece dışa bağımlılığını azaltarak kendi kendine yettiği ifade edildi.



'Bayraktar'dan Rusya ile iş birliğine... Türkiye'nın F-35 programından çıkarılmasına cevabı' başlıklı haberde son 10 yılda çok fazla şeyin değiştiği ve pek çok gözlemciye göre Ankara'nın çok yakında bir silah ihracatçısı olabileceği yazıldı.



Haberde, '15. Uluslararası Savunma Fuarı (IDEF 2021), özel zırhlı araçlardan güdümlü füzelere ve insansız hava araçlarına kadar Türk savunma sanayisinin en son gelişmelerini gösteren en son durak oldu.' ifadeleri kullanıldı.



Türkiye'nin İHA'larının artık tüm dünyada çok iyi bilindiğinin altını çizen haberde, SİHA'lar savaşın seyri için 'oyun değiştirici' olarak tanımlandı.



İHA sınıfında uydu kontrol kabiliyetine sahip ülkedeki tek drone olan Çağatay adlı dikey kalkış ve iniş yapabilen İHA'nın Türk firması Uavera tarafından geliştirilip sunulduğu ifade edildi.



L'Antidiplomatico'nun haberinde ayrıca Türk savunma sanayisinin, güdümlü füze sistemlerinin geliştirilmesinde de son derece aktif bir rol oynadığına dikkat çekildi.



Türkiye'nin yaptığı uluslararası işbirliklerine de dikkat çeken haberde, Rusya, Ukrayna ve Pakistan gibi ülkelerden İHA ve SİHA'lara daha fazla ilgi geldiğini de vurguladı.







Türkiye'nin düşmanlarının en büyük kabusu haline gelen Bayraktar drone'larına, Kıbrıs'ta inşa edilen drone üssünün de eklenmesiyle birlikte, Ankara'nın bölgede genişleyen etkisine karşı duyulan rahatsızlık arttı.



Türkiye'nin Akdeniz'deki yeni üssü, 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Kıbrıs Barış Harekâtı yıl dönümü törenleri sırasında tam faaliyete geçti. KKTC'nin ve Türkiye'nin askeri üs hamlesi, Yunan basınınca, 'işgal' başlıklarıyla manşetlere taşınırken; 'Türk işgalinin yıl dönümünde kullanıma açılacak' ifadeleri kullanıldı.



Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e hakim bir pozisyondaki Kıbrıs adasına İHA ve SİHA üssü kurma kararının 2019'da Libya ile yapılan deniz yetki anlaşmasının imzalanmasından sonra alındığı ifade edildi. 16 Aralık 2019'da Dalaman'daki üsden kalkan Bayraktar TB-2 modeli silahlı insansız aracı, 5 saatlik bir uçuşun akabinde KKTC'nin Geçitkale Askeri Hava Üssü'ne inmişti.



O zamandan bu yana Geçitkale, Doğu Akdeniz nöbeti tutan SİHA'lar için 'iniş noktası', Dalaman ise daimi üs olarak kullanıldı. Pist yenileme çalışmalarının yapıldığı Geçitkale Hava Üssü'nün, daimi SİHA üssü olması için bakım ve tamirat merkezlerinin kurulması, silah sistemlerinin ve cephanelik depolarının inşa edilmesi, mevcut yapıların yenilenmesi gibi çalışmalar yapılacak.



Türk savaş uçaklarının inebileceği NATO standartlarında bir havaalanı olarak inşa edilen Geçitkale'nin, bakım ve yenileme çalışmalarıyla kısa müddette F-16'ların da konuşlanabileceği bir üs haline gelebileceğine dikkat çekiliyor.



Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise Temmuz ayında yaptığı açıklamada 'Türkiye'nin davranışlarında ve inançlarında bir değişiklik olduğuna dair somut bir kanıt görmediğimi söyledim' dedi ve Erdoğan'ın 20 Temmuz'daki Kıbrıs ziyaretinin sonuçlarını da beklediğini belirtti. Dendias ayrıca, bölgede daha fazla Amerikan varlığı çağrısında bulundu.



TÜRK DRONE ÜSSÜ KORKUTTU



Bir ABD merkezli uçuş güvenlik grubu Salı günü yaptığı açıklamada, KKTC'de bulunan Türk drone üssünün, Kıbrıs adasının etrafındaki hava sahasını geçen binlerce ticari uçuş için güvenlik risklerini artırabileceğini öne sürdü.



Washington DC merkezli Uluslararası Uçuş Güvenliği Vakfı'na bağlı bir STK olan FSF-Med, Geçitkale'deki Türk hava üssünün planlanan modernizasyonunun, Türkiye ve Kıbrıs'taki havacılık yetkilileri arasında bir iletişim ve koordinasyon sorununu artırabileceğini iddia etti.



Associated Press tarafından elde edilen bir istihbarat raporuna göre Geçitkale üssünün hem silahlı hem de silahsız Bayraktar TB2 insansız hava araçlarına, gözetleme uçaklarına, eğitim uçaklarına ve gelişmiş savaş uçaklarına ev sahipliği yapacak şekilde genişletileceği belirtiliyor.



RUS BASININDA PANİK: UKRAYNA, BAYRAKTAR'LARLA SALDIRACAK



Rus basınında çıkan haberlere göre, Ukrayna, Kırım yarımadası sınırlarına yakın Bayraktar TB2 saldırı insansız hava araçlarını kullanmaya başladı. Ukrayna saldırı drone'u 'Bayraktar TB2', Kırım yakınlarında tehlikeli bir şekilde çalışıyor.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Cuma günü Rusya ile ülkesi arasındaki gerginlikle ilgili soruya 'Bu en kötü senaryo olabilir ancak maalesef bir savaş mümkün' ifadesiyle yanıt verdi. Kendisine yöneltilen ve Rusya lideri Vladimir Putin'in barışı korumayı isteyip istemeyeceğine ilişkin bir soruya Zelenski, 'Dürüst olmak gerekirse, Putin'i düşünecek zamanım yok' dedi.



Olası bir savaş için Moskova'yı suçlayan Zelenski, 'Bana öyle geliyor ki bugün... sorunları çözmeyi anlamsız buluyorlar. Savaşın sonlanması ve çatışma sorunlarının çabucak çözülmesini istemiyorlar' ifadelerini kullandı.



Rus medyasında çıkan haberlere göre Ukrayna, Zelenski'nin bu açıklamalarının hemen ardından 24 adet daha Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin satın alımını duyurdu. Habere göre, Karabağ'daki savaşta Türk Bayraktar TB2 insansız hava aracı saldırısının başarısı, Ukrayna ordusunu Bayraktar TB2 İHA'sından Türkiye'den 4 kompleks (24 insansız hava aracı) daha satın alma kararı almaya zorladı.



'Böylece, önümüzdeki yıllarda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, analistlere göre 12 tanesi ile zaten çok ciddi bir tehdit oluşturabilecek SİHA'lardan 36 tanesine sahip olacak' denilen haberde şu ifadeler kullanıldı:



Şu ana kadar 12 Bayraktar TB2 saldırı uçağı Ukrayna envanterine katılmış durumda. Ukrayna Genelkurmay Başkanı'na göre, bu sayı yeterli değil, özellikle Ukrayna ordusunun henüz uçakların taktiksel kullanımlarını incelemediği göz önüne alınırsa.