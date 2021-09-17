Diyanet İşleri Başkanlığı'na atama!

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı'na Ali Erbaş'ı yeniden atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Ali Erbaş yeniden Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandı. Cumhurbaşkanlığı kararı şu şekilde;



"Diyanet İşleri Başkanlığı'na, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7'nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atanmıştır"



PROF. DR. ALİ ERBAŞ'TAN AÇIKLAMA:



Atama kararının ardından sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Erbaş: "Daha bir aşk ve heyecan ile Yeniden BİSMİLLAH



Anayasamızın "toplumu din konusunda aydınlatma" görevini verdiği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Başkanı olarak bu ulvî göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi