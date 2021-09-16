KYK Yurt sonucu hızlı sorgulama linki! 2021 KYK Sonuçlarına Nasıl Bakılır?

2021 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanan sonuçların ardından milyonlarca öğrenci KYK yurt kaydı için gerekli belgeleri araştırmaya başladı. Öğrencilerin heyecanla araştırdığı ‘KYK yurt kaydı için gerekli belgeler nelerdir?' sorusuna yanıt geldi. Kredi ve Yurtlar Kurumu 2021 yılı KYK kayıtlarının nasıl yapılacağı ve hangi belgelerin gerekli olduğu hakkında açıklama gerçekleştirdi. Peki, KYK yurt kaydı için gerekli belgeler nelerdir? İşte 2021 KYK yurt ücretleri…





KYK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



KYK YURT SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?



2021 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?



2021 KYK YURT ÜCRETLERİ



Milyonlarca öğrencinin heyecanla gündeme getirdiği ‘KYK sonuçları açıklandı mı?' sorusu cevaplandırıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yapılan KYK yurt başvurularının açıklandığını bildirdi.KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından‘KYK yurt sonuçlarına nasıl bakılır?' ve ‘' sorularının cevabı araştırılmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da KYK yurt sonuçları E-DEVLET üzerinden açıklandı. Aşağıda yer alan link üzerinden 2021 KYK yurt sonucu sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.2021 KYK Yurt ücretleri Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.1. TİP KYK YURTLARIKYK YURT ÜCRETİ: 230DEPOZİTO ÜCRETİ: 3142. TİP KYK YURTLARIKYK YURT ÜCRETİ: 250DEPOZİTO ÜCRETİ: 3423. TİP KYK YURTLARIKYK YURT ÜCRETİ: 290DEPOZİTO ÜCRETİ: 3424. TİP KYK YURTLARIKYK YURT ÜCRETİ: 325DEPOZİTO ÜCRETİ: 4445. TİP KYK YURTLARIKYK YURT ÜCRETİ: 360DEPOZİTO ÜCRETİ: 4926. TİP KYK YURTLARIKYK YURT ÜCRETİ: 390Yurtlarda Barınma Hak ve Süresi:a)Öğrenciler yurtlarda, öğrenim gördükleri bölümün normal öğrenim süresi kadar kalabilirler.b)Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken aynı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa yeni öğretim kurumununnormal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta kalmaya devam ederler.c)Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken farklı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa öğrenim görecekleri il veya ilçede yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrenciler yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınırlar.d)Yurtta barınmayan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken aynı veya farklı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa, yurtta kalmaya hak kazanması durumunda yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta kalabilirler.e)Ara sınıfta yurtta kalmaya başlayan öğrenciler, okula kayıt tarihleri esas alınarak normal öğrenim süresi kadar barındırılır.f)Bir öğretim kurumundan mezun olan öğrenciler, ikinci bir öğretim kurumunda öğrenim görmeye başlayacakları takdirde yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrencilerin başvuruları ara sınıflar gibi değerlendirilir.g)Bir lisans programına kayıtlı olan ve yurtta barınan öğrencinin, diğer bir lisans programında çift anadal veya yandal eğitimi alması halinde, anadal normal öğrenim süresininbitiminden sonra bir öğretim yılı daha normal öğrenci statüsünde barındırılır.h)Yurtlara kayıt işlemi, öğretim yılı içinde hangi tarihte yapılmış olursa olsun, öğretim yılı sonunda öğrenci bir yıllık yurtta barınma hakkını kullanmış sayılır.ı)Normal öğrenim süresi içerisinde öğrenimlerini bitirememiş yurt öğrencilerinden, ihtiyaç sahibi oldukları ve öğrenimi süresince yurttaki iyi hali tespit edilenlere, bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır.j)Aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler başvuruda bulundukları tarihte bulundukları sınıf esas alınarak normal öğrenim süresince barındırılır.k)Lisansüstü öğrencilerinin barınma süreleri, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğine göre belirlenir.l)Öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt içinde farklı şehirde eğitim görecek yurt öğrencileri, boş yer olması durumunda öncelikli olarak öğrenim göreceği şehirdeki yurtlara yerleştirilir. Dönüşlerinde ise esas öğrenim gördükleri şehirdeki yurtlarda boş yer olması durumunda, yine öncelikli olarak yurda yerleştirilirler. Yurt öğrencisi olmayan değişim programı öğrencileri ise ara sınıf gibi başvururlar.m)Öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt dışında öğrenim gören öğrenciler, dönüşlerinde yurtlarda boş yer olması durumunda yine öncelikli olarak yurda yerleştirilirler.üzerinden yurt sonucunuzu öğrenebilirsiniz.