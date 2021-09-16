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CHP'den bir hizmet daha: Lüleburgaz'daki anıtın açılışını Kılıçdaroğlu yaptı

CHP'den bir hizmet daha: Lüleburgaz'daki anıtın açılışını Kılıçdaroğlu yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde CHP'li belediye tarafından yapılan Balkan Göç Anıtı'nın açılışını yaptı.

Ekleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 23:45
Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 23:45
CHP'den bir hizmet daha: Lüleburgaz'daki anıtın açılışını Kılıçdaroğlu yaptı

CHP'li belediyeler, anıt ve heykel koleksiyonlarına bir yenisini daha ekledi. Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen Balkan Göç Anıtı'nın açılışı törenine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.


Anıtın açılışını gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmek istediklerini belirtti.

"Demokratik yollarla Türkiye’ye huzuru, barışı, sevgiyi, kardeşliği yeniden getireceğiz." diyen Kılıçdaroğlu, acıları unutmadan, geleceğe umutla bakarak yeni bir Türkiye’yi inşa edeceklerini söyledi.


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