CHP'den bir hizmet daha: Lüleburgaz'daki anıtın açılışını Kılıçdaroğlu yaptı

CHP'li belediyeler, anıt ve heykel koleksiyonlarına bir yenisini daha ekledi. Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen Balkan Göç Anıtı'nın açılışı törenine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.





Anıtın açılışını gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmek istediklerini belirtti.



"Demokratik yollarla Türkiye’ye huzuru, barışı, sevgiyi, kardeşliği yeniden getireceğiz." diyen Kılıçdaroğlu, acıları unutmadan, geleceğe umutla bakarak yeni bir Türkiye’yi inşa edeceklerini söyledi.



