Bakan Koca haftalık vaka tablosunu paylaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "4-10 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadeleriyle vaka haritasını paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca '4-10 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.' ifadeleriyle vaka haritasını paylaştı.