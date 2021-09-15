Recep Tayyip Erdoğan Kimdir? Recep Tayyip Erdoğan’ın Hayat Hikayesi

Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954 yılında İstanbul Kasımpaşa’da dünyaya gelmiştir. Rizeli bir ailenin üçüncü çocuğu olarak doğan Erdoğan’ın; babası Ahmet Erdoğan, annesi ise Tenzile Erdoğan’dır. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu’nda eğitimine başlayan ve 1981 yılında Marmara Üniversitesi’nden mezun olan Erdoğan, İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesinde eğitimini tamamlamıştır. Peki, Recep Tayyip Erdoğan’ın hayat hikayesi nasıldır? İşte Recep Tayyip Erdoğan’ın otobiyografisi…
Recep Tayyip Erdoğan Kimdir?
Türkiye Cumhuriyeti’nin 12. Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Rizeli bir ailenin çocuğu olan Erdoğan, 2003-2014 yılları arasında 11 yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanlığını gerçekleştirmiştir. İki dönem boyunca Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Recep Tayyip Erdoğan günümüzde hâlâ Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunmaktadır. 2014 yılında gerçekleştirilen seçimle halk tarafından doğrudan seçilen ilk Cumhurbaşkanı olmuş, 2018 yılında ise yeniden yapılan seçimde ikinci kez de görevini kimseye bırakmamıştır.
1994 ve 1998 yıllarında Refah Partisinde başlayan kariyerinde ilk kez Refah Partisinden İstanbul büyükşehir belediyesi başkanlığı görevini gerçekleştirmiştir. Sonrasında kurucuları arasında yer aldığı Adalet ve Kalkınma Partisinin genel başkanı olan Erdoğan, 13 yıl süreyle parti genel başkanlığını gerçekleştirmiştir.
Genel başkanlığını gerçekleştirdiği Adalet ve Kalkınma Partisi, 2007 yılı genel seçimlerinde oyların %46,58, 2011 genel seçimlerinde ise oyların %49,83'ünü aldı. Erdoğan'ın genel başkanlığında sırasıyla 60. ve 61. Hükûmetlerini kurarak 2014 yılında kadar en çok oy toplamayı başaran parti olmuştur. Peki, Recep Tayyip Erdoğan nerelidir?
Recep Tayyip Erdoğan Nereli?
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aslen Rizelidir. Ancak Erdoğan, 26 Şubat 1954 yılında İstanbul Beyoğlu’nda doğmuştur.
Recep Tayyip Erdoğan’ın Aldığı Ödüller
• Rus Devlet nişanı
Rusya
2 Haziran 2006 Moskova
Rusya hükûmeti tarafından verilen Devlet Nişanıdır.
• Nişan-ı Pakistan
Pakista
26 Ekim 2009
İslamabad
Pakistan Hükûmeti tarafından verilen en yüksek dereceli sivil nişandır.
• Altın Post Nişanı
Gürcistan
17 Mayıs 2010 Gürcistan
Gürcistan hükûmeti tarafından verilen bir onur ödülüdür.
• Devlet Nişanı Kırgızistan
2 Şubat 2011
Bishkek Kırgızistan hükûmeti tarafından verilen Devlet Nişanıdır.
• Altın Kartal Nişanı
Kazakistan
11 Ekim 2012
Ankara Altın Kartal Nişanı Kazakistan Cumhuriyeti'nin en yüksek devlet nişanıdır.
• Haydar Aliyev Nişanı
Azerbaycan
3 Eylül 2014 Bakü
Haydar Aliyev Nişanı Azerbaycan'ın en yüksek nişanıdır.
• Leopold Nişanı
Belçika 5 Ekim 2015
Brüksel Leopold Nişanı
Adını ilk Belçika Kralı I. Léopold'dan almıştır.
• Madagaskar Devlet Yüksek Nişanı
Madagaskar
25 Ocak 2017 Antananarivo
Madagaskar'ın en önemli ve en yüksek dereceli nişandır.
• El Libertador nişanı
Venezuela 3 Aralık 2018
Venezuela hükûmeti tarafından verilen Devlet Nişanıdır.
• Bilge Prens Yaroslav Ukrayna Devlet Nişanı
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Ukrayna
16 Kasım 2020 Ukrayna
Ukrayna hükûmeti tarafından verilen Devlet Nişanıdır.
Seçimler tarihi
Recep Tayyip Erdoğan, 1986 yılı sonrasında gerçekleştirdiği siyasi kariyerinde; beş milletvekili seçimi, iki yerel seçim, bir tane cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere sekiz farklı seçime katıldı. Milletvekili seçimlerinin ikisi haricinde tüm seçimlerde halk tarafından seçilen isim olmayı başarmıştır. Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı seçimler ve sonuçları aşağıdaki şekildedir.
• 1986 milletvekili ara seçimleri, İstanbul 6. bölge
İstanbul milletvekili adayı
Refah Partisi
31.247
8,57
Parti 5. sırada kaldı ve seçilemedi
• 1989 yerel seçimleri, Beyoğlu
Beyoğlu belediye başkanı adayı
21.706
22,83
2. sırada kaldı ve seçilemedi
• 991 genel seçimleri, İstanbul 6. Bölge
İstanbul milletvekili adayı
70.555
20,01
Parti 5. sırada kaldı ve seçildi; ancak tercihli oy sisteminde tercih edilmediğinden milletvekilliği 2. sıradaki adaya geçti
• 1994 yerel seçimleri, İstanbul
İstanbul büyükşehir belediye başkanı adayı
973.704
25,19
Belediye başkanı seçildi
• 2003 milletvekili ara seçimleri, Siirt
Siirt milletvekili adayı
Adalet ve Kalkınma Partisi
55.203
84,82
Siirt milletvekili seçildi
• 2007 genel seçimleri, İstanbul 6. Bölge
İstanbul milletvekili adayı
939.027
44,07
İstanbul milletvekili seçildi
• 2011 genel seçimleri, İstanbul 6. Bölge
1.391.558
48,27
İstanbul milletvekili seçildi
• 2014 cumhurbaşkanlığı seçimi
Cumhurbaşkanı adayı
21.000.143
51,79
Cumhurbaşkanı seçildi
• 2018 cumhurbaşkanlığı seçimi
Adalet ve Kalkınma Partisi
26.325.188
52,59
Cumhurbaşkanı seçildi
Recep Tayyip Erdoğan’ın Özel Hayatı
Recep Tayyip Erdoğan, 4 Temmuz 1987 yılında gerçekleştirdiği bir konferansta Emine Gülbaran ile tanışmıştır. 1955 yılı doğumlu olan Emine Gülbaran ile evlenen Erdoğan’ın Ahmet Burak ve Necmettin Bilal isminde iki oğlu, Esra ve Sümeyye isminde iki kızı vardır. Damatları, Esra Erdoğan ile evlenen Berat Albayrak ve Sümeyye Erdoğan eşi ise Selçuk Bayraktar'dır. Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerini gerçekleştirmiştir.