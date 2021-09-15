Recep Tayyip Erdoğan Kimdir? Recep Tayyip Erdoğan’ın Hayat Hikayesi

Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954 yılında İstanbul Kasımpaşa’da dünyaya gelmiştir. Rizeli bir ailenin üçüncü çocuğu olarak doğan Erdoğan’ın; babası Ahmet Erdoğan, annesi ise Tenzile Erdoğan’dır. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu’nda eğitimine başlayan ve 1981 yılında Marmara Üniversitesi’nden mezun olan Erdoğan, İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesinde eğitimini tamamlamıştır. Peki, Recep Tayyip Erdoğan’ın hayat hikayesi nasıldır? İşte Recep Tayyip Erdoğan’ın otobiyografisi…





Recep Tayyip Erdoğan Kimdir?



Recep Tayyip Erdoğan Nereli?



Recep Tayyip Erdoğan’ın Özel Hayatı



Türkiye Cumhuriyeti’nin 12. Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Rizeli bir ailenin çocuğu olan Erdoğan, 2003-2014 yılları arasında 11 yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanlığını gerçekleştirmiştir. İki dönem boyunca Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Recep Tayyip Erdoğan günümüzde hâlâ Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunmaktadır. 2014 yılında gerçekleştirilen seçimle halk tarafından doğrudan seçilen ilk Cumhurbaşkanı olmuş, 2018 yılında ise yeniden yapılan seçimde ikinci kez de görevini kimseye bırakmamıştır.1994 ve 1998 yıllarında Refah Partisinde başlayan kariyerinde ilk kez Refah Partisinden İstanbul büyükşehir belediyesi başkanlığı görevini gerçekleştirmiştir. Sonrasında kurucuları arasında yer aldığı Adalet ve Kalkınma Partisinin genel başkanı olan Erdoğan, 13 yıl süreyle parti genel başkanlığını gerçekleştirmiştir.Genel başkanlığını gerçekleştirdiği Adalet ve Kalkınma Partisi, 2007 yılı genel seçimlerinde oyların %46,58, 2011 genel seçimlerinde ise oyların %49,83'ünü aldı. Erdoğan'ın genel başkanlığında sırasıyla 60. ve 61. Hükûmetlerini kurarak 2014 yılında kadar en çok oy toplamayı başaran parti olmuştur. Peki,Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aslen Rizelidir. Ancak Erdoğan, 26 Şubat 1954 yılında İstanbul Beyoğlu’nda doğmuştur.Recep Tayyip Erdoğan’ın Aldığı Ödüller• Rus Devlet nişanıRusya2 Haziran 2006 MoskovaRusya hükûmeti tarafından verilen Devlet Nişanıdır.• Nişan-ı PakistanPakista26 Ekim 2009İslamabadPakistan Hükûmeti tarafından verilen en yüksek dereceli sivil nişandır.• Altın Post NişanıGürcistan17 Mayıs 2010 GürcistanGürcistan hükûmeti tarafından verilen bir onur ödülüdür.• Devlet Nişanı Kırgızistan2 Şubat 2011Bishkek Kırgızistan hükûmeti tarafından verilen Devlet Nişanıdır.• Altın Kartal NişanıKazakistan11 Ekim 2012Ankara Altın Kartal Nişanı Kazakistan Cumhuriyeti'nin en yüksek devlet nişanıdır.• Haydar Aliyev NişanıAzerbaycan3 Eylül 2014 BaküHaydar Aliyev Nişanı Azerbaycan'ın en yüksek nişanıdır.• Leopold NişanıBelçika 5 Ekim 2015Brüksel Leopold NişanıAdını ilk Belçika Kralı I. Léopold'dan almıştır.• Madagaskar Devlet Yüksek NişanıMadagaskar25 Ocak 2017 AntananarivoMadagaskar'ın en önemli ve en yüksek dereceli nişandır.• El Libertador nişanıVenezuela 3 Aralık 2018Venezuela hükûmeti tarafından verilen Devlet Nişanıdır.• Bilge Prens Yaroslav Ukrayna Devlet NişanıUkrayna16 Kasım 2020 UkraynaUkrayna hükûmeti tarafından verilen Devlet Nişanıdır.Seçimler tarihiRecep Tayyip Erdoğan, 1986 yılı sonrasında gerçekleştirdiği siyasi kariyerinde; beş milletvekili seçimi, iki yerel seçim, bir tane cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere sekiz farklı seçime katıldı. Milletvekili seçimlerinin ikisi haricinde tüm seçimlerde halk tarafından seçilen isim olmayı başarmıştır. Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı seçimler ve sonuçları aşağıdaki şekildedir.• 1986 milletvekili ara seçimleri, İstanbul 6. bölgeİstanbul milletvekili adayıRefah Partisi31.2478,57Parti 5. sırada kaldı ve seçilemedi• 1989 yerel seçimleri, BeyoğluBeyoğlu belediye başkanı adayı21.70622,832. sırada kaldı ve seçilemedi• 991 genel seçimleri, İstanbul 6. Bölgeİstanbul milletvekili adayı70.55520,01Parti 5. sırada kaldı ve seçildi; ancak tercihli oy sisteminde tercih edilmediğinden milletvekilliği 2. sıradaki adaya geçti• 1994 yerel seçimleri, İstanbulİstanbul büyükşehir belediye başkanı adayı973.70425,19Belediye başkanı seçildi• 2003 milletvekili ara seçimleri, SiirtSiirt milletvekili adayıAdalet ve Kalkınma Partisi55.20384,82Siirt milletvekili seçildi• 2007 genel seçimleri, İstanbul 6. Bölgeİstanbul milletvekili adayı939.02744,07İstanbul milletvekili seçildi• 2011 genel seçimleri, İstanbul 6. Bölge1.391.55848,27İstanbul milletvekili seçildi• 2014 cumhurbaşkanlığı seçimiCumhurbaşkanı adayı21.000.14351,79Cumhurbaşkanı seçildi• 2018 cumhurbaşkanlığı seçimiAdalet ve Kalkınma Partisi26.325.18852,59Cumhurbaşkanı seçildiRecep Tayyip Erdoğan, 4 Temmuz 1987 yılında gerçekleştirdiği bir konferansta Emine Gülbaran ile tanışmıştır. 1955 yılı doğumlu olan Emine Gülbaran ile evlenen Erdoğan’ın Ahmet Burak ve Necmettin Bilal isminde iki oğlu, Esra ve Sümeyye isminde iki kızı vardır. Damatları, Esra Erdoğan ile evlenen Berat Albayrak ve Sümeyye Erdoğan eşi ise Selçuk Bayraktar'dır. Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerini gerçekleştirmiştir.