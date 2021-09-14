İBB'den 'dikey bahçe' katliamı... Güne bozmaya çalışarak başladılar

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İBB'nin bu kez de Maltepe'deki dikey bahçeleri kaldırdığı bildirdi.