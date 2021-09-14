İBB'den 'dikey bahçe' katliamı... Güne bozmaya çalışarak başladılar

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İBB'nin bu kez de Maltepe'deki dikey bahçeleri kaldırdığı bildirdi.
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabı Twitter'dan, İBB'nin Maltepe'deki dikey bahçeleri kaldırdığını paylaştı.
Göksu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
'CHP'li İBB yeni güne yine yapmaya çalışarak değil bozmaya çalışarak başlamış. İstanbul'a güzellik katan, egzoz emisyonunu, ses kirliliğini azaltan Maltepe'deki dikey bahçeleri kaldırmaya çalışarak.'
KALDIRDIĞI BAHÇELER YERİNE DUVARLARI BOYUYOR
İBB, geçtiğimiz yıl, şehir genelindeki kara yollarında duvarlarda bulunan dikey bahçeleri yüksek maliyet gerekçesiyle kaldırmaya başlayarak, yerlerine grafiti çalışması başlatmıştı.