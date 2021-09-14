AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Yaz Okulu Sınavları öğrencilerin de katılımıyla birlikte 4 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınava 357.356 öğrenci katılım gerçekleştirdi. Sınavın tamamlanmasının ardından 8 Eylül Çarşamba gününe kadar yaz okulu sınav sorularına itiraz hakkı tanındı. Tüm sürecin bitmesinin ardından öğrenciler AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonucu sorgulama…





AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?





AÖF sınav sonuçları ile ilgili henüz kesin bir tarih yayınlanmadı. Konuya ilişkin açıklamanın önümüzdeki günlerde Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından yapılması bekleniyor.









AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?



AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?



AÖF YAZ OKULU SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim tarihinde son kayıtlar gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım'da, Güz dönemi dönem sonu sınavları 8-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Peki,Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin gerçekleştirdiği açıklamada yeni kayıt ve kayıt yenileme ücretinin değiştiği belirtildi. Yapılan açıklamaya göre2020 – 2021 yılı için 330 TL olarak belirlendi.Aşağıda yer alan linke giriş yaparak AÖF yaz okulu sınav sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi.