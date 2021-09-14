AÖF yaz okulu sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte gözler AÖF sonuçlara çevrildi! Milyonlarca Açık Öğretim Üniversitesi öğrencinin heyecanla beklediği sonuçların gündeme gelmesiyle ‘AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?’ sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde okuyan öğrenciler sınav sonuç ekranını ziyaret ediyor. Peki, AÖF yaz okuşu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı…
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Yaz Okulu Sınavları öğrencilerin de katılımıyla birlikte 4 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınava 357.356 öğrenci katılım gerçekleştirdi. Sınavın tamamlanmasının ardından 8 Eylül Çarşamba gününe kadar yaz okulu sınav sorularına itiraz hakkı tanındı. Tüm sürecin bitmesinin ardından öğrenciler AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonucu sorgulama…
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçları ile ilgili henüz kesin bir tarih yayınlanmadı. Konuya ilişkin açıklamanın önümüzdeki günlerde Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından yapılması bekleniyor.