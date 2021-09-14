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AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı

AÖF yaz okulu sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte gözler AÖF sonuçlara çevrildi! Milyonlarca Açık Öğretim Üniversitesi öğrencinin heyecanla beklediği sonuçların gündeme gelmesiyle ‘AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?’ sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde okuyan öğrenciler sınav sonuç ekranını ziyaret ediyor. Peki, AÖF yaz okuşu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı…

Ekleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 11:21
Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 11:42
AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Yaz Okulu Sınavları öğrencilerin de katılımıyla birlikte 4 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınava 357.356 öğrenci katılım gerçekleştirdi. Sınavın tamamlanmasının ardından 8 Eylül Çarşamba gününe kadar yaz okulu sınav sorularına itiraz hakkı tanındı. Tüm sürecin bitmesinin ardından öğrenciler AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonucu sorgulama


AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları ile ilgili henüz kesin bir tarih yayınlanmadı. Konuya ilişkin açıklamanın önümüzdeki günlerde Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından yapılması bekleniyor.



AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?


AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim tarihinde son kayıtlar gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım'da, Güz dönemi dönem sonu sınavları 8-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Peki, AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin gerçekleştirdiği açıklamada yeni kayıt ve kayıt yenileme ücretinin değiştiği belirtildi. Yapılan açıklamaya göre AÖF kayıt yenileme ücreti 2020 – 2021 yılı için 330 TL olarak belirlendi.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?


Aşağıda yer alan linke giriş yaparak AÖF yaz okulu sınav sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.


AÖF YAZ OKULU SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI



AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi.

Aöf Sınav Sonuçları


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