13 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı! 13 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları

Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde ölçülüyor. Türk televizyon dizilerinin ekrana geldiği 13 Eylül Pazartesi akşamı; Kalp Yarası, Masterchef Türkiye ve pek çok dizi seyircisiyle buluştu. Peki, 13 Eylül Pazartesi günü reyting birincisi kim oldu? İşte 13 Eylül 2021 reyting sonuçları…





13 EYLÜL PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 EYLÜL PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI



TOTAL İLK 10 PROGRAM1 KALP YARASI ATV2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV3 MASTERCHEF TURKIYE TV84 YASAK ELMA FOX5 ESRA EROL'DA ATV6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX7 KALP YARASI (OZET) ATV8 YASAK ELMA (OZET) FOX9 ATV ANA HABER ATV10 SHOW ANA HABER SHOW TVAB İLK 10 PROGRAM1 MASTERCHEF TURKIYE TV82 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX3 YASAK ELMA FOX4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV5 KALP YARASI ATV6 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV87 YASAK ELMA (OZET) FOX8 ESRA EROL'DA ATV9 GONUL DAGI (TKR) TRT 110 AYKUT ENISTE (T.S) STAR TV20+ABC 1 İLK 10 PROGRAM1 MASTERCHEF TURKIYE TV82 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX4 KALP YARASI ATV5 YASAK ELMA FOX6 ESRA EROL'DA ATV7 YASAK ELMA (OZET) FOX8 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV89 AYKUT ENISTE (T.S) STAR TV10 GONUL DAGI (TKR) TRT 1bu şekilde açıklanmıştır.