13 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı! 13 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları

13 Eylül Pazartesi günü Türk televizyon kanallarında yayınlanan dizi, haber bülteni, film ve yarışma programlarının reyting sonuçları açıklandı! Total, 20+ABC1 ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına bakılarak dün akşamın reyting birincileri belli oldu. 13 Eylül Pazartesi reyting sonuçlarına göre; dün ekranlarda, MasterChef, Kalp Yarası gibi dizi ve yarışma programları a reyting mücadelesi gerçekleştirdi. Peki, 13 Eylül Pazartesi reyting sonuçları nasıl? İşte 13 Eylül Pazartesi reyting sonuçları….
Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde ölçülüyor. Türk televizyon dizilerinin ekrana geldiği 13 Eylül Pazartesi akşamı; Kalp Yarası, Masterchef Türkiye ve pek çok dizi seyircisiyle buluştu. Peki, 13 Eylül Pazartesi günü reyting birincisi kim oldu? İşte 13 Eylül 2021 reyting sonuçları…