USD (Alış - Satış) : 8,44 - 8,46 EURO (Alış - Satış) : 9,95 - 9,97
Ana Sayfa.
Güncel
13 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı! 13 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları

13 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı! 13 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları

13 Eylül Pazartesi günü Türk televizyon kanallarında yayınlanan dizi, haber bülteni, film ve yarışma programlarının reyting sonuçları açıklandı! Total, 20+ABC1 ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına bakılarak dün akşamın reyting birincileri belli oldu. 13 Eylül Pazartesi reyting sonuçlarına göre; dün ekranlarda, MasterChef, Kalp Yarası gibi dizi ve yarışma programları a reyting mücadelesi gerçekleştirdi. Peki, 13 Eylül Pazartesi reyting sonuçları nasıl? İşte 13 Eylül Pazartesi reyting sonuçları….

Ekleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 10:21
Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 10:54
13 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı! 13 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları

Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde ölçülüyor. Türk televizyon dizilerinin ekrana geldiği 13 Eylül Pazartesi akşamı; Kalp Yarası, Masterchef Türkiye ve pek çok dizi seyircisiyle buluştu. Peki, 13 Eylül Pazartesi günü reyting birincisi kim oldu? İşte 13 Eylül 2021 reyting sonuçları

13 EYLÜL PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?




13 EYLÜL PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KALP YARASI ATV

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 MASTERCHEF TURKIYE TV8

4 YASAK ELMA FOX

5 ESRA EROL'DA ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 KALP YARASI (OZET) ATV

8 YASAK ELMA (OZET) FOX

9 ATV ANA HABER ATV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV



AB İLK 10 PROGRAM




1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 YASAK ELMA FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 KALP YARASI ATV

6 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

7 YASAK ELMA (OZET) FOX

8 ESRA EROL'DA ATV

9 GONUL DAGI (TKR) TRT 1

10 AYKUT ENISTE (T.S) STAR TV



20+ABC 1 İLK 10 PROGRAM



1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 KALP YARASI ATV

5 YASAK ELMA FOX

6 ESRA EROL'DA ATV

7 YASAK ELMA (OZET) FOX

8 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

9 AYKUT ENISTE (T.S) STAR TV

10 GONUL DAGI (TKR) TRT 1

13 Eylül Pazartesi reyting sonuçları bu şekilde açıklanmıştır.

13 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı