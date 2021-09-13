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Sağlık Bakanlığı 13 Eylül 2021 vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı 13 Eylül 2021 vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...

Ekleme Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 19:21
Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 19:23
Sağlık Bakanlığı 13 Eylül 2021 vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.


Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu akşam itibariyle, en az 2 doz aşı yaptıranlarımızın sayısı 40.635.924. Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı" dedi.


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