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12 Eylül Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı! 12 Eylül Pazar Reyting Sonuçları MasterChef, İkimizin Sırrı, İçimizden Biri, Uzak Şehrin Masalı

12 Eylül Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı! 12 Eylül Pazar Reyting Sonuçları MasterChef, İkimizin Sırrı, İçimizden Biri, Uzak Şehrin Masalı

12 Eylül Pazar günü Türk televizyon kanallarında yayınlanan dizi, haber bülteni, film ve yarışma programlarının reyting sonuçları açıklandı! Total, 20+ABC1 ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına bakılarak dün akşamın reyting birincileri belli oldu. 12 Eylül Pazar reyting sonuçlarına göre; dün ekranlarda, MasterChef, İkimizin Sırrı, İçimizden Biri, Uzak Şehrin Masalı gibi dizi ve yarışma programları reyting yarışında reyting mücadelesi gerçekleştirdi. Peki, 12 Eylül Pazar reyting sonuçları nasıl? İşte 12 Eylül Pazar reyting sonuçları….

Ekleme Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 10:57
Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 11:07
12 Eylül Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı! 12 Eylül Pazar Reyting Sonuçları MasterChef, İkimizin Sırrı, İçimizden Biri, Uzak Şehrin Masalı

Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde ölçülüyor. Türk televizyon dizilerinin ekrana geldiği 12 Eylül Pazar akşamı; İkimizin Sırrı, Çember: Sırlar Apartmanı, Ekşi Elmalar, Uzak Şehrin Masalı, Kral Arthur Kılıç Efsanesi (yabancı sinema), İçimizden Biri ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 12 Eylül Pazar günü reyting birincisi kim oldu? İşte 12 Eylül 2021  reyting sonuçları



12 EYLÜL TOTAL REYTİNG SIRALAMASINDA İLK 10


1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 UZAK SEHRIN MASALI FOX

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 IKIMIZIN SIRRI ATV

5 ICIMIZDEN BIRI SHOW TV

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 CEMBER SIRLAR APARTMANI (T.S) KANAL D

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 ATV ANA HABER ATV

10 IKIMIZIN SIRRI (OZET) ATV

12 EYLÜL AB REYTİNG SIRALAMASINDA İLK 10


1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 UZAK SEHRIN MASALI FOX

4 IKIMIZIN SIRRI ATV

5 ICIMIZDEN BIRI SHOW TV

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 %100 FUTBOL TRT SPOR

10 HABER ONU SHOW TV

20 +ABC 1 İLK 10 PROGRAM


1 MASTERCHEF TURKIYE

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU

3 UZAK SEHRIN MASALI

4 IKIMIZIN SIRRI

5 CEMBER SIRLAR APARTMANI (T.S)

6 ICIMIZDEN BIRI

7 SHOW ANA HABER

8 %100 FUTBOL

9 IKIMIZIN SIRRI (OZET)

10 HAVA DURUMU

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASIL?


TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - MASTERCHEF TÜRKİYE

2 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

3 - KİBAR FEYZO

4 - İKİMİZİN SIRRI

5 - ÇEMBER YOLUN SONUNDAKİ KIZ

İşte seyirci tarafından merakla beklenen 12 Eylül Pazar günü reyting sonuçları

12 Eylül 2021 Reyting Sonuçları


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