12 Eylül Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı! 12 Eylül Pazar Reyting Sonuçları MasterChef, İkimizin Sırrı, İçimizden Biri, Uzak Şehrin Masalı

12 Eylül Pazar günü Türk televizyon kanallarında yayınlanan dizi, haber bülteni, film ve yarışma programlarının reyting sonuçları açıklandı! Total, 20+ABC1 ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına bakılarak dün akşamın reyting birincileri belli oldu. 12 Eylül Pazar reyting sonuçlarına göre; dün ekranlarda, MasterChef, İkimizin Sırrı, İçimizden Biri, Uzak Şehrin Masalı gibi dizi ve yarışma programları reyting yarışında reyting mücadelesi gerçekleştirdi. Peki, 12 Eylül Pazar reyting sonuçları nasıl? İşte 12 Eylül Pazar reyting sonuçları….
Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde ölçülüyor. Türk televizyon dizilerinin ekrana geldiği 12 Eylül Pazar akşamı; İkimizin Sırrı, Çember: Sırlar Apartmanı, Ekşi Elmalar, Uzak Şehrin Masalı, Kral Arthur Kılıç Efsanesi (yabancı sinema), İçimizden Biri ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 12 Eylül Pazar günü reyting birincisi kim oldu? İşte 12 Eylül 2021 reyting sonuçları…