12 Eylül Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı! 12 Eylül Pazar Reyting Sonuçları MasterChef, İkimizin Sırrı, İçimizden Biri, Uzak Şehrin Masalı

Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde ölçülüyor. Türk televizyon dizilerinin ekrana geldiği 12 Eylül Pazar akşamı; İkimizin Sırrı, Çember: Sırlar Apartmanı, Ekşi Elmalar, Uzak Şehrin Masalı, Kral Arthur Kılıç Efsanesi (yabancı sinema), İçimizden Biri ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 12 Eylül Pazar günü reyting birincisi kim oldu? İşte 12 Eylül 2021 reyting sonuçları…









12 EYLÜL TOTAL REYTİNG SIRALAMASINDA İLK 10



12 EYLÜL AB REYTİNG SIRALAMASINDA İLK 10



20 +ABC 1 İLK 10 PROGRAM



GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASIL?

1 MASTERCHEF TURKIYE TV82 UZAK SEHRIN MASALI FOX3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX4 IKIMIZIN SIRRI ATV5 ICIMIZDEN BIRI SHOW TV6 SHOW ANA HABER SHOW TV7 CEMBER SIRLAR APARTMANI (T.S) KANAL D8 HAVA DURUMU KANAL D9 ATV ANA HABER ATV10 IKIMIZIN SIRRI (OZET) ATV1 MASTERCHEF TURKIYE TV82 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX3 UZAK SEHRIN MASALI FOX4 IKIMIZIN SIRRI ATV5 ICIMIZDEN BIRI SHOW TV6 SHOW ANA HABER SHOW TV7 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV88 HAVA DURUMU KANAL D9 %100 FUTBOL TRT SPOR10 HABER ONU SHOW TV1 MASTERCHEF TURKIYE2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU3 UZAK SEHRIN MASALI4 IKIMIZIN SIRRI5 CEMBER SIRLAR APARTMANI (T.S)6 ICIMIZDEN BIRI7 SHOW ANA HABER8 %100 FUTBOL9 IKIMIZIN SIRRI (OZET)10 HAVA DURUMUTOTAL REYTİNG SONUÇLARI1 - MASTERCHEF TÜRKİYE2 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU3 - KİBAR FEYZO4 - İKİMİZİN SIRRI5 - ÇEMBER YOLUN SONUNDAKİ KIZİşte seyirci tarafından merakla beklenen