Fransa'da aşı karşıtlarının protestosu kavgaya dönüştü!

Fransa'da başkent Paris olmak üzere birçok bölgede 'aşı' protestoları devam ediyor.



Bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğuna ve koronavirüs sağlık ruhsatı uygulamasına karşı çıkan binlerce kişi meydanları dolduruyor.







Fransa polisi, hareketlenen gösterileri sonlandırmak adına bazı kişilere sert müdahalelerde bulunarak gözaltına alıyor.



Protestolar her geçen gün şiddetini artırırken, son olarak ülke sokaklarından arbede görüntüleri gelmeye başladı.







PROTESTOLAR KAVGAYA DÖNÜŞTÜ



Bir araya gelen sivil gruplar, protestoculara saldırdı. Taraflar birbirlerini yumruk ve bayrak sopalarıyla darbetti. Ortalık adeta savaş alanına döndü.



Gösterilerin farklı bir boyuta ulaştığı o anlar ise bölgedekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.





