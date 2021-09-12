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Eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz!

Eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz!

MSB, "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Ekleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 13:19
Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 13:20
Eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Mehmetçikten PKK/YPG'li teröristlere geçit yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.' ifadeleri kullanıldı.



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