Eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Mehmetçikten PKK/YPG'li teröristlere geçit yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.' ifadeleri kullanıldı.





