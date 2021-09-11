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Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta gençlerle bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta gençlerle bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş “Yedi Güzel Adam Müzesi”nde gerçekleştirilen “Gençlerle Şiir Gecesi” programına katıldı. Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Davamızı yüreklere nakşetmenin en iyi yolu şiirdir” dedi.

Ekleme Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 21:13
Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 21:24
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta gençlerle bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Kahramanmaraş "Yedi Güzel Adam Müzesi"nde gerçekleştirilen "Gençlerle Şiir Gecesi" programına katıldı.

Trabzon'dan gelen bir genç Başkan Erdoğan'a "Şiir okumayı sevdiğinizi biliyoruz. Peki hiç şiir yazıyor musunuz? Biraz özel olacak ama eşiniz Emine Erdoğan hanımefendiye şiir yazdınız mı ya da şiir okudunuz mu kendisine?" sorusunu yöneltti.

"EŞİMLE ŞİİR GİBİ BİR YAŞAMIMIZ VAR"

Sorunun çok zor olduğunu gülümseyerek belirten Başkan Erdoğan, "Maalesef şiir yazmıyorum ama şiir okuyorum, okumaya devam ediyorum. Eşimle ise şiir gibi bir yaşamımız var" yanıtını verdi.

"DAVAMIZI YÜREKLERE NAKŞETMENİN EN İYİ YOLU ŞİİRDİR"

Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Davamızı yüreklere nakşetmenin en iyi yolu şiirdir" dedi.

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