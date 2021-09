20 yıldır çözülemeyen gizem! 11 Eylül saldırısı kurgu muydu? Dikkat çeken detay: Bu Newton fiziğine bile aykırı...

11 Eylül günü, Amerika Birleşik Devletleri'nde iç sefer gerçekleştiren dört yolcu uçağı, el-Kaide üyesi 19 kişi tarafından kaçırıldı. American Airlines'ın 11 sefer sayılı uçuşu ile United Airlines'ın 175 sefer sayılı uçuşu, New York'ta bulunan Dünya Ticaret Merkezi'nin sırasıyla kuzey ve güney kulelerine çarptı. İki saat içinde 110 katlı her iki bina da çökerken, 7 Dünya Ticaret Merkezi'nin de arasında bulunduğu çevresindeki bazı yapılar yıkıldı ve bazıları hasar gördü. ABD 11 Eylül'ü El-Kaide terör örgütü ile ilişkilendirirken, bazı kesimler bunun bir kurgu olduğunu iddia ediyor. Peki, 11 Eylül olayları bir kurgu muydu? Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"ARADAN 20 YIL GEÇTİ AMA OLAYIN GİZEMİ HALA ÇÖZÜLEMEDİ"



Tanyeri'nin A Haber televizyonuna verdiği özel röportajda yaptığı değerlendirmeler şöyle:



11 Eylül 2001'de ABD'de yaşanan olaylar belki de dünya tarihinin en gizemli olaylarının bütünü... O gün aslında ne olduğunu aradan 20 yıl geçmesine rağmen insanların çoğu bilmiyor. Medyanın insanların evine kadar getirdiği, gözler önünde yaşanan bir olay olmasına rağmen olayın gizemi hala çözülmüş değil. O gün neler oldu? 11 Eylül ile ilgili en iyi bildiğimiz şey dünya ticaret merkezi denilen kompleksteki iki gökdelen uçak çarpması sonrası sabah saatlerinde yıkıldı. Arkasından Pentagon'a bir uçak çarptı. Dördüncü uçağın ise Pensilvanya'da düştüğü söyleniyor.



"ORADA O GÜN 2 KULE YIKILMADI, 3'ÜNCÜ BİR KULE DE YIKILDI"



Orada bilinmeyenlerden bir tanesi o gün 2 kule yıkılmadı, dünya ticaret merkezindeki 7 numaralı 47 katlı gökdelen de yıkıldı orada. İnsanların çoğunun bundan haberi yok. İddiaya göre o gün oraya uçak da çarpmadı. Niçin yıkıldı ve bu binalarda neler vardı? Daha ilginç bir şey söyleyeyim, 11 Eylül olaylarında söylenen 4 uçak aslında olayda yoktu. Bize servis edilen görüntülerde, ilk uçağın görüntüsü hiç bir yerde yok. Bir uçağın güney kuleye çarptığı sırada bir görüntü var.



"BÖYLE BİR ŞEY NEWTON FİZİĞİNE AYKIRI"



Binaya vidası bile düşmeden, herhangi bir patlama olmaksızın bir görüntü var. Böyle bir şey Newton fiziğine aykırı. 9 küsür şiddetinde bir depreme dayanıklı binaya aliminyum yapılı bir uçak bu şekilde giremez. Uçaklar yeni kalkmış kanatlarında yakıt var, uçaklar çarptığında alev topuna dönüşür. Böyle bir şey fiziken mümkün değil.



"7 NUMARALI BİNADA NELER VARDI?"



Bu uçakların kara kutuları nerede? Okyanusa düşen uçakların bile kara kutuları bulunuyor. Bu uçakların motorları nerede, bu uçakların motorları titanyumdan yapılmış, yüksek ısılara dayanıklı motorlar. 7 numaralı bina uçak çarpmadan neden yıkıldı? 7 numaralı binada neler vardı? vergi dairesi kayıtları, CIA'in en büyük ikinci ofisi, yok edilen ciddi altın rezervleri... Dünyanın gözü önünde holografik tiyatro oynandığını söyleyebiliriz.



"ŞİMDİ BİLE UÇAKLARDA TELEFONLA KONUŞULAMAZKEN 20 YIL ÖNCE HANGİ TEKNOLOJİ İLE UÇAKLARDA TELEFONLA KONUŞULABİLİYORDU?"



Uçaklar içindeki insanları telefon konuşmaları yayınlanıyor. Biz bugün bile uçak biraz havalanınca telefon görüşmesi yapamıyoruz. 20 yıl önce hangi teknoloji ile insanlar bu telefon konuşmalarını yaptı.



"SÖYLENENLERİN TAMAMINA YAKINI YALAN"



Söylenenlerin tamamına yakını gerçekten yalan, bize nasıl gösterilmek isteniyorsa öyle gösterildi. Gizem hala çözülmedi. Araştırmacıların önü de komplo teorisyeni diye kesiliyor.



"ÇOK ÇARPICI SONUÇLARA O ZAMAN ULAŞILACAKTIR"



Bu olayın soruşturma komisyonu 14 ay sonra kuruldu. Bu komisyon neden bu kadar bekledi? Bunun arkasında başka faaliyetler olduğunu düşünüyorum. Bu tamamen küresel bir operasyondu. Birçok video ve araştırmacının yayınladığı kitapların yeniden gündeme getirilmesi lazım, çok çarpıcı sonuçlara o zaman ulaşılacaktır.