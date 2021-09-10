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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'la ilgili açıklamasında, "Şimdi havaalanının işletilmesi için Katar Dışişleri Bakanını da Ankara'da misafir ettik, Katar'la beraber konuşuyoruz" dedi.

Ekleme Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 16:52
Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 16:53
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eskişehir'de sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı toplantıda, Afganistan'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda Katar ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Çavuşoğlu, 'Yeni durumda askerlerimizin kalması için sebep kalmadı. Biz de çekildik. Şimdi havaalanının işletilmesi için Katar Dışişleri Bakanını da Ankara'da misafir ettik' dedi.


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