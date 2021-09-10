Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eskişehir'de sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı toplantıda, Afganistan'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda Katar ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.



Çavuşoğlu, 'Yeni durumda askerlerimizin kalması için sebep kalmadı. Biz de çekildik. Şimdi havaalanının işletilmesi için Katar Dışişleri Bakanını da Ankara'da misafir ettik' dedi.