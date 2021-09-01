Sayısı gittikçe yükselen İSPARK personelinin öğle yemeği maliyeti 20 milyon 385 bin TL!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetime gelmesinin ardından “düzenlemeye gittiği” İSPARK'ta çalışanların bir yılda yediği öğle yemeğinin faturasının 20 milyon 385 bin 456 TL olduğu ortaya çıktı.







SÖZDE FARKLI FAALİYETTE FARKLI



İBB Başkanı İmamoğlu, seçim döneminde, İSPARK'taki personel sayısının fazlalığından şikayetçi olmuş ve göreve gelmesi durumunda bu sayıda azalmaya gideceğini ifade etmişti. Başkanlık koltuğuna oturmasının ardından partizan duygularla ve çeşitli iftiralarla yüzlerce İBB personelini işten çıkaran ve onların yerine daha fazla sayıda çalışanı İBB kadrosuna dahil eden İmamoğlu, bu politikasını İSPARK'ta da hayata geçirdi.