Münevver Arıcı'dan, kendisine hakaret eden isimler hakkında suç duyurusu

Münevver Arıcı, Çorum'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdikten sonra muhaliflerin hedefi haline gelmişti.



Halk TV'de İsmail Saymaz ve Özlem Gürses, Arıcı'ya hakaret edip hedef göstermişti. Hatta Özlem Gürses, Arıcı'nın açık adresini bile vermişti.



RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, program hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu.



Aynı programda İpek Özbey de, anneyi hedef alan söylemlerde bulunmuştu.



Halk TV'de Münevver Arıcı'yı hedef alan ifadelerden bazıları şöyle:



İsmail Saymaz: Utanç verici rezil kadının teki, saygısız. Daha fazlasını da söylemek istiyorum ama şimdilik bu kadarla bırakayım.



Özlem Gürses: Utanmaz insanlar oldukları için bunlara yakışır. Bu toplumu ayakta tutacak bütün değerleri bir utanmaz kadın alaşağı ediyor. Asıl senin o çocuğa dokunmaman gerekiyor.



İpek Özbey: Öğretilmiş edepsizlik.



3 İSME SUÇ DUYURUSU



Tepki çeken açıklamalar sonrasında Münevver Arıcı, İsmail Saymaz, Hakan Çelenk ve İpek Özbey hakkında suç duyurusunda bulundu.



FATİH ALTAYLI'NIN YAZISINA SUÇ DUYURUSU



Münevver Arıcı, köşe yazısında kendisine hakaret eden Fatih Altaylı hakkında da suç duyurusunda bulundu.



Fatih Altaylı, Habertürk'teki yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:



'70 yaşlarında yaşlı başlı bir adam, Allah'ın selamını veriyor.



Kadının tepkisi korkunç.



Çocuğa dokunma, yürrü, hadi git. Kaba bir tonlama. Pis bir tavır.



Kemal Kılıçdaroğlu'nu ya da herhangi birini sevmeyebilirsiniz.



Çocuğunuza elini sürmesini de türlü nedenle istemeyebilirsiniz.



Ama bunu “insan gibi” ifade edebilirsiniz.



“Beyefendi sizden ve temsil ettiğiniz siyasi görüşten pek hoşlanmam. Lütfen çocuğuma da dokunmayın. Sizinle konuşmak dahi istemiyorum” diyebilirsiniz.



Ama yürrü, hadi, elleme çocuğu falan.



Çok üzüldüm.



Ama Kılıçdaroğlu için değil.



O pusetteki çocuk için üzüldüm.



Böyle bir annenin elinde, böyle bir edeple büyüyecek.



Yazık.



Sonra sizin binbir özenle yetiştirdiğiniz evlatlar, bu kadının yetiştirdiği çocukla karşılaşacak sokakta.



Onlara da yazık!'



ODA TV, HALK TV VE ROTA HABER'E SUÇ DUYURUSU



Arıcı ayrıca, kendisini hedef gösteren Oda TV, Rota Haber ve Halk TV hakkında da suç duyurusunda bulundu.



MÜNEVVER ARICI, KILIÇDAROĞLU'NA NEDEN TEPKİ GÖSTERDİĞİNİ AÇIKLADI



Münevver Arıcı, Çorum'a gelen Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti. O ana ait görüntülerin gündem olmasının ardından açıklama yapan Arıcı, 'Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstermemin nedeni HDP ile ittifak yapmasıdır. Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesini istiyordu. Bir anda onu karşımda görünce Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi ve 'Çocuğuma dokunma, hadi yürü yürü' diyerek tepki gösterdim' ifadelerini kullanmıştı.