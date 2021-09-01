HDP’li Selahattin Demirtaş’tan ‘yangın’ provokasyonu! Devleti hedef aldı…

CHP ve İYİ Parti'nin açık destek verdiği HDP'nin terör suçlarından tutuklu Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yine provokasyona soyundu.



PKK'yı 'halk hareketi' olarak tanımladığını ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikmek istediğini ifade eden Demirtaş yine devleti hedef aldı.



YANGINLAR ÜZERİNDEN DEVLETİ HEDEF ALDI

Tunceli'de meydana gelen orman yangınlarından devleti sorumlu tutan Demiraş sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken açıklamalar yaptı.



Yangınların bilinçli bir şekilde çıkarıldığını iddia eden Demirtaş, "38'de Dersim neden bombalandıysa ormanlar da aynı gerekçeyle yakılıyor." İfadeleriyle skandala imza attı.



Demirtaş şu skandal ifadeleri kullandı:



Dersim'deki orman yangınlarının söndürülmemesinin nedeni yetersizlik değildir. O bölgedeki ormanların çoğu bilinçli olarak yakılır ve kimsenin de müdahale etmesine izin verilmez. On yıllardır sürdürülen bilinçli ve resmi bir politikadır bu.



Bu gerçeği herkes bilir ama ne yazık ki kimse söylemeye cesaret edemez. 38'de Dersim neden bombalandıysa ormanlar da aynı gerekçeyle yakılıyor.

