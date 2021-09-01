USD (Alış - Satış) : 8,30 - 8,32 EURO (Alış - Satış) : 9,82 - 9,84
Ana Sayfa.
Siyaset
HDP’li Selahattin Demirtaş’tan ‘yangın’ provokasyonu! Devleti hedef aldı…

HDP’li Selahattin Demirtaş’tan ‘yangın’ provokasyonu! Devleti hedef aldı…

HDP’nin terörden tutuklu Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Tunceli’deki Orman yangınları üzerinden devleti suçladı. Demirtaş’a yanıt İçişleri Bakanlığı’ndan geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy terör örgütlerinin yaktığı yangına devletin müdahale ettiğini belirterek, “Selahattin Demirtaş her zaman olduğu gibi devleti suçlar, teröristleri korur” ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 1 Eylül 2021 Çarşamba 00:28
Güncelleme Tarihi: 1 Eylül 2021 Çarşamba 00:28
HDP’li Selahattin Demirtaş’tan ‘yangın’ provokasyonu! Devleti hedef aldı…

CHP ve İYİ Parti'nin açık destek verdiği HDP'nin terör suçlarından tutuklu Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yine provokasyona soyundu.

PKK'yı 'halk hareketi' olarak tanımladığını ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikmek istediğini ifade eden Demirtaş yine devleti hedef aldı.

YANGINLAR ÜZERİNDEN DEVLETİ HEDEF ALDI
Tunceli'de meydana gelen orman yangınlarından devleti sorumlu tutan Demiraş sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken açıklamalar yaptı.

Yangınların bilinçli bir şekilde çıkarıldığını iddia eden Demirtaş, "38'de Dersim neden bombalandıysa ormanlar da aynı gerekçeyle yakılıyor." İfadeleriyle skandala imza attı.

Demirtaş şu skandal ifadeleri kullandı:

Dersim'deki orman yangınlarının söndürülmemesinin nedeni yetersizlik değildir. O bölgedeki ormanların çoğu bilinçli olarak yakılır ve kimsenin de müdahale etmesine izin verilmez. On yıllardır sürdürülen bilinçli ve resmi bir politikadır bu.

Bu gerçeği herkes bilir ama ne yazık ki kimse söylemeye cesaret edemez. 38'de Dersim neden bombalandıysa ormanlar da aynı gerekçeyle yakılıyor.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

30 Ağustos- 5 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı