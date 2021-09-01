Ankara'da kuvvetli sağanak su baskınlarına neden oldu

Ankara'da akşam saatlerinde kuzey ilçelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili oldu. Meteoroloji'nin önlem uyarılarına rağmen hiçbir şey yapmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, vatandaşları mağdur etti.







CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ



Pursaklar ilçesindeki yağış bir süreliğine hayatı felç etti. Yağış sonrası cadde ve sokaklar göle dönerken, binaların kömürlüklerini ve iş yerlerini sel suları bastı. Vatandaşlar sel sularını kovalarla tahliye etmeye çalıştı.







BAZI EVLERİN ZEMİN KATLARINI DA SU BASTI



Altındağ ilçesine bağlı Baraj mahallesinde de bazı evlerin zemin katlarını su bastı. Mahalledeki evleri basan sel suları üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve ASKİ bölgeye sevk edildi. Meteoroloji uyarılarına rağmen önlem almayan Mansur Yavaş çok sayıda vatandaşı mağdur etti.





