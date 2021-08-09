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Vatandaşlar isyanda! Taşınmak isteyenler dikkat! 4500 TL'ye kadar...

Vatandaşlar isyanda! Taşınmak isteyenler dikkat! 4500 TL'ye kadar...

Türkiye'nin pek çok bölgesinde aidatlar kiralarla eş değer olmaya başladı. 500 ile 4.500 lira arasında değişen aidat ücretlerine yüzde 20 zam yapılacağını öğrenen vatandaşlar isyan etti.

Ekleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:27
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:35
Vatandaşlar isyanda! Taşınmak isteyenler dikkat! 4500 TL'ye kadar...

Türkiye'nin birçok bölgesinde özellikle sitelerde aidat sorunu büyümeye başladı. Markalı konutlarda kimi zaman abartılan sosyal alanlar giderlerin artmasına ve aidatların yükselmesine neden oluyor.

Son dönemde aidatlarda yüzde 20'nin üzerinde zamlar yaşandı. Bazı sitelerde aidatlar kira bedelini geçti. İstanbul'da en yüksek aidatlar daha çok markalı konutların yer aldığı Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Esenyurt ve Kadıköy'de ortaya çıkıyor.

Beşiktaş'ta 100 metrekare bir daire için ortalama aidat bedeli 1.300 TL'yi buluyor. Şişlide ortalama aidat bedelleri 1000 TL'nin üzerinde seyrediyor.. Esenyurt, Beylikdüzü, Kadıköy gibi semtlerde de ortalama ücretler 500- 600 TL arasında değişiyor. Ortalama fiyatların en düşük olduğu ilçeleri ise Fatih; Silivri ve Çatalca gibi bölgeler.

4.500 TL'Yİ BULAN VAR


Havuz, sauna, spor salonu gibi tesisleri barındıran sitelerde aidatlar 4 bin 500 liraya kadar çıkıyor.

Emlakçılar Ocak ayından bu yana aidat bedellerine ortalama yüzde 20 zam yapıldığını birçok bölgede kira kadar aidat alınmaya başlandığını belirtiyor.

Vaktandaşlar ise bu durumda şikayetçi. Sık sık site yönetimleriyle karşı karşıya gelen ev sahibi ve kiracılar zaman zaman mahkemelik de oluyor. Birçok vatandaş almadığı hizmetin bedelini ödemek zorunda kalıyor.

ÜSTELİK KAPALIYDI


Vatandaşlar pandeminin başladığı 2020 yılından bu yana birçok sitede kapalı havuz, sauna hamam, spor salonu gibi tesislerin çok uzun süre kapalı kaldığını, açık havuzların bile yeni yeni hizmet verdiğini belirterek, 'Buna rağmen aynı aidatlar talep ediliyor. Oysa maliyetler düşmüş durumda. Kullanılmayan kapalı duran tesis için aidat toplanıyor. Bu aidatlara bir sınır getirilmesi gerekir' diye konuştular.

ANKARA'DA ÇANKAYA İZMİR'DE GÜZELBAHÇE


Yapılan araştırmaya göre Ankara'da en fazla aidat toplanan ilçeler sırası ile; Çankaya, Etimesgut, Yenimahalle ve Keçiören. 100 metrekare daire için ortalama ödenen aidat rakamı Çankaya'da 500 TL, Etimesgut 350 TL, Yenimahalle ve Keçiören'de ise 250 TL.

İzmir özelinde en fazla aidat toplanan ilçeler sırası; Bornova, Karşıyaka, Bayraklı, Konak ilçeleri. İzmir ilinde ortalama metrekare aidat ödemeleri en yüksek olan ilçeler ise Güzelbahçe, Urla, Çeşme, Narlıdere, Karşıyaka ve Bornova.

100 metrekare daire için ortalama ödenen aidat rakamı Güzelbahçe'de 550 TL, Urla'da 450 TL, Narlıdere'de 400 TL, Karşıyaka'da 380 TL, Bornova'da ise 300 TL civarında.


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