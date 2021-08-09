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Saça Keratin Bakımı Nasıl Yapılır? Keratin Bakımı Ne Sıklıkla Yapılmalıdır?

Saça Keratin Bakımı Nasıl Yapılır? Keratin Bakımı Ne Sıklıkla Yapılmalıdır?

Son zamanlarda kusursuz saçlara sahip olmak isteyenlerin en çok sorduğu soru keratin nedir sorusu oldu. Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte evde yapılan saç bakımları ise keratin bakımı nasıl yapılır sorusunu beraberinde getirdi. İşte, keratin bakımı nedir? keratin bakımı nasıl yapılır? Evde keratin bakımı nasıl yapılır?

Ekleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 15:49
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 15:54
Saça Keratin Bakımı Nasıl Yapılır? Keratin Bakımı Ne Sıklıkla Yapılmalıdır?

Keratin; deride, tırnaklarda, diş minelerinde ve saçların yapısında yer alan bir maddedir. Dayanıklılığı arttırması ve onarımı sağlaması sebebiyle çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Özellikle saçlarına boya yaptıran, sürekli fön uygulatan, saç rengi açtıran kadınlarda saç yapısında keratin miktarının azaldığı gözlemlenmektedir. Saça oldukça faydası bulunan keratinin miktarının azalması ise saçın cansız ve kötü görünmesine neden olur. Mat, kuru ve kötü görünümlü saçların esas sebebi saçtaki keratin miktarının azalmasıdır. Bu sebeple cinsiyet fark etmeksizin kadın ve erkekler düzenli keratin uygulaması gerçekleştirmektedir. Peki, keratin bakımı nasıl yapılır? Keratin bakımı zararlı mıdır?

 keratin nedir?

Keratin Bakımı Nedir?


Keratin bakımının popülarite kazanmasıyla birlikte keratin bakımı nedir? sorusu gündeme gelmiştir. Keratin bakımı saçta eksilen keratin miktarını arttırmak için uygulanan bakımdır. Satılan çeşitli keratin setleri ile evde keratin bakımı yapmak mümkündür.

Keratin Bakımı Ne Sıklıkla Yapılır?


Keratin bakımı ne sıklıkla yapılır sorusu evde keratin bakımı yapan kişiler tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Keratin bakımı düzenli olarak ayda bir kez yapılabilir. Daha kısa sürede ya da daha uzun sürede keratin bakımı uygulamanın saça zarar vermesi mümkündür. Bu sebeple keratin bakımı ayda bir kez uygulanmalıdır.

Evde Keratin Bakımı Nasıl Yapılır?


Evde keratin bakımı nasıl yapılır? Sorusunun cevabını araştıranlar için güzellik uzmanları keratin bakımının püf noktalarını açıklamıştır. Adım adım ilerleyerek evde keratin bakımı yapabilirsiniz. Peki, evde keratin bakımı nasıl yapılır?

1. Aşama

Keratin bakımı için ilk olarak saçlar normal bir şampuanla yıkanmalıdır. Ardından ılık su ile durulanarak keratin bakımı için alınan keratin şampuanı saçlara sürülmelidir. Şampuanın 20 dakika saçta kalmasına dikkat edilmelidir. Ardından saçları ılık su ile yıkadıktan sonra saç düzleştiricisi yardımıyla detaylı düzleştirme gerçekleştirilmelidir.

2. Aşama

Saç düzleştirmenin ardından keratin serumu işlemine geçilmelidir. Keratin seti içerisinde yer alan keratin serumunu saça sürdükten sonra saçlar iyice taranmalıdır. Saç uçlarından başlayarak sürülen keratin serumunun ardından ince uçlu tarakla saçlar taranmalıdır. Serumun saçlarda kuruması gerekmektedir.

3. Aşama

Keratin serumunun ardından sıra keratin maskesine gelmektedir. Saçlardaki kuruluğun giderilmesi adına nemli saça uygulanması gerekmektedir. Keratin maskesi uygulandıktan sonra saçlar düşük derece kurutularak maskenin saçlara işlemesi sağlanmalıdır.

4. Aşama

Keratin bakımının son aşamasında saçlara yeniden keratin kremi sürülmelidir.



Keratin Bakımı Ne İşe Yarar?


• Saçın kaybettiği nemi kazanmasını sağlar,

• Saça protein kazandırır,

• Canlı, sağlıklı bir görünüm sağlar,

• Yıpranmış saçları onarır,

Keratin bakımı ne işe yarar? Sorusunun cevabını araştıran kişilere saç bakım uzmanlarından bu yanıt gelmektedir. Saçta yıpranma, kırılma, sönüklük ve matlık görülmesi durumunda keratin bakımı uygulanmalıdır.

Keratin Bakımı Ne İşe Yarar?Keratin Nedir?Keratin Bakımı Nedir?Keratin Bakımı Ne Sıklıkla Yapılır?Saça Keratin Nasıl Yapılır?


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