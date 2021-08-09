Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu bulundu!

İstanbul Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu Eslem Tuana Yüksel, Efsa Yüksel ve Nazar Memiş'i arama çalışamları sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Kızların Avcılar'da görüldüğünün belirlenmesi üzerine çalışmalar bu ilçede yoğunlaştı. Kızlardan birine ait eşyalar da sahilde bulundu. Gelen son dakika bilgisine göre 3 kız çocuğundan sevindiren haber geldi. Özel ekip 3 çocuğu buldu.



İstanbul Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu Eslem Tuana Yüksel, Efsa Yüksel ve Nazar Memiş'i arama çalışamları sürerken flaş bir gelişme yaşandı.



ÖZEL EKİP BULDU



Kayıp 3 kız çocuğu özel ekip tarafından bulundu.



Ayrıntılar geliyor....



