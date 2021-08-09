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Cilt Nasıl Beyazlatılır? Cilt Beyazlatan Maske Tarifleri

Cilt Nasıl Beyazlatılır? Cilt Beyazlatan Maske Tarifleri

Cilt beyazlığı kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de son derece önemli problemler arasında yer alıyor. Cinsiyet fark etmeksizin uygulanan cilt beyazlatma yöntemleri ile evde cilt beyazlatmak artık çok kolay. Peki, pek çok kişinin merak ettiği cilt nasıl beyazlatılır? Evde cilt beyazlatma yöntemleri nelerdir? İşte cilt beyazlatan maske tarifi.

Ekleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 16:30
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 16:38
Cilt Nasıl Beyazlatılır? Cilt Beyazlatan Maske Tarifleri

Ciltte kararma problemleri ile karşı karşıya kalan pek çok kişi cilt beyazlatma nasıl yapılır? Sorusunun cevabını aramaktadır. Evde uygulanabilecek cilt beyazlatma uygulamaları ile birlikte cilt beyazlatmak mümkündür. Peki evde cilt beyazlatma nasıl yapılır?


• Cilt beyazlatma maskeleri uygulamak,

• Pirinç suyu,

• Gül suyu,

• Düzenli güneş kremi kullanımı,

Cilt beyazlatma nasıl yapılır? Sorusunun cevabıdır. Evde hazırlayabileceğiniz bu küçük ama etkili yöntemlerle evde cilt beyazlatma uygulaması gerçekleştirebilirsiniz. Cildin kısa süre içerisinde parlaklık kazanmasını ve beyazlamasını sağlayan bu yöntemler çeşitli cilt kusurlarının da ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadır.



Evde Cilt Beyazlatma Yöntemleri Nelerdir?


Doğal yollarla cildini beyazlatmak isteyenlerin arattığı en önemli sorusu evde cilt beyazlatma yöntemleri nelerdir? sorusudur. Pek çok kişinin merak ettiği bu soruya tek bir cevap vermek mümkün değildir. Evde cilt beyazlatmak için uygulanabilecek pek çok tarif cildin beyazlamasına yardımcı olacaktır.

Cilt Beyazlatıcı Yoğurt Maskesi Nasıl Yapılır?


Oldukça fazla faydası bulunan yoğurt, cildin beyazlamasına yardımcı olan ürünlerden birisidir. Evde cilt beyazlatmak isteyen ve evde cilt bakımı yapmak isteyen kişiler içinse vazgeçilmezdir. Faydaları saymakla bitmeyecek olan yoğurt balla karıştırılarak yüze uygulanabilir. Haftada 2 kez yapılabilecek olan bu maske cildin kısa süre içerisinde beyazlamasını sağlayacaktır.

Cilt Beyazlatma Maskesi Nasıl Yapılır?

Yulaf Ezmesi ve Bal Maskesi

Yulaf ezmesinin cilde pek çok faydası vardır. Cilde peeling etkisi yapan ve cildin yenilenerek beyazlamasını sağlayan yulaf maskesi pek çok kişi tarafından kullanılmaktadır. Cildin üzerindeki ölü deriyi alan yulaf ezmesi ve bal maskesi düzenli kullanımda cildin beyazlamasını sağlar.

• 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

• 1 yemek kaşığı bal

Malzemeler bir kap içerisinde karıştırılarak cilde uygulanmalıdır. Cilt 10 dakikalık bir bekleme süresinin ardından ılık su yardımıyla yıkanmalıdır.



Cilt beyazlatma maskesi tarifi arayan kişiler ve cilt  beyazlatmak için ne yapmalıyız? diyenler bu yöntemlerle cilt beyazlatma gerçekleştirebilirler. Evde cilt beyazlatmak için hazırlanan tarifler kısa sürede pürüzsüz görünümü hedeflemektedir.

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