Bayi Toplantısı filmi, 21 Şubat 2020 yılında vizyona girmişti. Bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Bayi Toplantısı filmi hakkında birçok konu merak ediliyor. Bedran Güzel'in yönettiği ve İbrahim Büyükak'ın kaleme aldığı Bayi Toplantısı filmi, izleyici tarafından büyük bir ilgiyle karşılaşmıştı. Televizyon ekranlarında yayınlanacağı duyurulan Bayi Toplantısı filmi, komedi izleyicileri tarafından merak edildi. İzleyiciler Bayi Toplantısı filmi konusu ne? Bayi Toplantısı filmi oyuncuları kimler? Bayi Toplantısı filmi nerede çekildi? Sorularının yanıtını aradı. Sizler için Bayi Toplantısı filmi konusu ve oyuncularını yazdık.





Bayi Toplantısı Filmi Konusu Ne?



Bayi Toplantısı Filmi Nerede Çekildi?



Bayi Toplantısı Filmi Oyuncuları Kimler?



Bayi Toplantısı Filmini Kim Yazdı ve Kim Çekti?



Bayi Toplantısı Filmi, beyaz eşya işiyle ilgilenen üç esnafın maceralarını anlatıyor. Gittikleri üç günlük bayi toplantısında başlarına gelen olayların ele alındığı Bayi Toplantısı Filminde, esnafların başına büyük olaylar geliyor. Namık, Adem ve Sadık Bayi Toplantısı için Anadolu'dan İstanbul‘a geliyor. Hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşarken yolları kesişen üç esnaf bayi toplantısında karşılaşır. Beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir olay içinde bulurlar. Üç bayi esnafının birbirlerine güvenmekten ve hızlı olmaktan başka şansları kalmaz. Bayi toplantısında yaşananlar film karelerine sahne sahne aktarılmıştır. İzleyicileri heyecana ve komediye doyuran film, büyük ilgi görmüştü.Bayi Toplantısı Filmi sahneleri, Konya ve İstanbul'da çekildi. Film sahnelerinin çoğu bir otelde geçiyor.İbrahim Büyükak – NamıkOnur Buldu – SadıkDoğu Demirkol – AdemBüşra Pekin – ÖvgüSafa Sarı – DemircanDeniz HamzaoğluÇağla DemirRıza AkınHakan SalınmışSacide TaşanerZeyno EracarMüfit KayacanTuğçe KarabayırGamze KaradumanBayi Toplantısı Filminin yönetmenliğini Bedran Güzel yaptı. Filmin Senaryosunu ise İbrahim Büyükak kaleme aldı. Film türü komedidir ve 2020 yılında vizyona girmiştir.vekimler sorularının yanıtı bu şekildedir.