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Aman Türkiyem provokasyona gelmeyin! Bu adamın kesin istihbarat bağlantıları çıkacak

Aman Türkiyem provokasyona gelmeyin! Bu adamın kesin istihbarat bağlantıları çıkacak

Türk kadınlarına hakaret eden Afgan şahıs yayınladığı bir videoda "Göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi?" demişti. Afgan gazeteci daha sonra skandal sözleri için özür diledi.

Ekleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 10:46
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 10:58
Aman Türkiyem provokasyona gelmeyin! Bu adamın kesin istihbarat bağlantıları çıkacak

Türkiye'nin son zamanlarda gündemini meşgul eden konulardan biri de Afgan mültecileri ülkeye girişi. Afgan göçmenlerle ilgili tartışmaların olduğu sırada kendini Afgan bir gazeteci olarak gösteren şahıs yayınladığı videoda Türk kadınlarına hakaret etti. 

'GÖĞÜSLERİNİZİ GÖSTERİP...


Afgan şahıs, paylaştığı videoda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a seslenip, Türklere ve kadınlara yönelik 'Beyefendi sen şimdi bize diyorsun ki, 'geride kalan, eğitimsiz'... Kendi ülkenizde gençler hangi alanda? Gece gündüze kadar, gündüz akşama kadar kendi göğsünü göstererek para kazanan sizlerin gençleriniz değil mi? 5 kuruş için, 5 lira için, 10 lira için hangi işleri yapmıyorlar?

ÇIPLAK KADIN RESİMLERİ


Sen bir başkan olarak başvur, Google'a yaz ne çıkıyor? Çıplak karılar çıkıyor. Çıplak gençler çıkıyor. Bizim ülkemizi savaş bozmuşsa sizin ülkeniz kültürle bozulmuş.

'TÜRKİYE'DE NAMAZ KILAN VAR MI'


Bin tane cami var Türkiye'de, namaz kılan var mı? Gençleriniz 20'den aşağı kelimelerini biliyor mu? ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLEDİ

Afgan şahıs, sosyal medyada kullanıcılardan büyük tepkilere maruz kalınca özür diledi.

Afgan GazeteciAfgan Mülteciler


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