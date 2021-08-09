Aman Türkiyem provokasyona gelmeyin! Bu adamın kesin istihbarat bağlantıları çıkacak

Türkiye'nin son zamanlarda gündemini meşgul eden konulardan biri de Afgan mültecileri ülkeye girişi. Afgan göçmenlerle ilgili tartışmaların olduğu sırada kendini Afgan bir gazeteci olarak gösteren şahıs yayınladığı videoda Türk kadınlarına hakaret etti.



'GÖĞÜSLERİNİZİ GÖSTERİP...

ÇIPLAK KADIN RESİMLERİ

'TÜRKİYE'DE NAMAZ KILAN VAR MI'

ÖZÜR DİLEDİ



Afgan şahıs, paylaştığı videoda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a seslenip, Türklere ve kadınlara yönelik 'Beyefendi sen şimdi bize diyorsun ki, 'geride kalan, eğitimsiz'... Kendi ülkenizde gençler hangi alanda? Gece gündüze kadar, gündüz akşama kadar kendi göğsünü göstererek para kazanan sizlerin gençleriniz değil mi? 5 kuruş için, 5 lira için, 10 lira için hangi işleri yapmıyorlar?Sen bir başkan olarak başvur, Google'a yaz ne çıkıyor? Çıplak karılar çıkıyor. Çıplak gençler çıkıyor. Bizim ülkemizi savaş bozmuşsa sizin ülkeniz kültürle bozulmuş.Bin tane cami var Türkiye'de, namaz kılan var mı? Gençleriniz 20'den aşağı kelimelerini biliyor mu? ifadelerini kullandı.Afgan şahıs, sosyal medyada kullanıcılardan büyük tepkilere maruz kalınca özür diledi.