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Açık öğretim kayıt yenileme ne zaman 2021? AÖL 2021 kayıt yenileme ne zaman?

Açık öğretim kayıt yenileme ne zaman 2021? AÖL 2021 kayıt yenileme ne zaman?

AÖL 2021 kayıt yenileme tarihleri, milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Peki AÖL 2021 kayıt tarihleri ne zaman? AÖL 2021 kayıt yenileme ne zaman? Açık lise sınavları ne zaman 2021? İşte AÖL 2021 kayıt yenileme tarihleri…

Ekleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:17
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:19
Açık öğretim kayıt yenileme ne zaman 2021? AÖL 2021 kayıt yenileme ne zaman?

AÖL 2021 kayıt yenileme tarihleri son günlerde oldukça merak ediliyor. Milyonlarca açık öğretim okuyan ya da okuyacak liseli öğrenci AÖL 2021 kayıt tarihlerini bekliyor. Açık lise kayıt tarihleri hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan beklenen açıklama geldi. MEB’in yaptığı açıklamayla AÖL 2021 kayıt tarihleri ve ek sınav tarihlernin detayları belli oldu. Bu haberi bekleyen öğrenciler AÖL 2021 kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Açık Lise ek sınav tarihi açıklandı mı? Sorularının yanıtını araştırdı. Peki AÖL 2021 kayıt tarihleri ne zaman? Sizler için açık lise kayıt ve sınav tarihlerine dair tüm detayları yazdık.

AÖL Ek Sınav Nedir?


Ek sınavlar bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında iş takviminde duyurulmaz ve dönem içinden sayılmaz.



AÖL Ek Sınav Kayıt Yenileme Ne Zaman?


2021-2021 AÖL ek sınavı için kayıt yenileme işlemleri 9-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. Ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılabilecek.

AÖL Ek Sınav Kayıt Yenileme Nasıl Yapılır?


Öğrenciler AÖL kayıt yenileme işlemlerini mesai saatleri içerisinde işlemin yapılmasına ilişkin dilekçeleri ile Halk Eğitim Merkezlerinden yapabilir.



AÖL 2021 Kayıt Yenileme Ücreti Ne Kadar?


AÖL 2021 kayıt yenileme ücreti 50 TL’dir. Kayıt yenileyecek öğrencilerin bu ücreti anlaşmalı bankalara (T.C. Ziraat Bankası Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası) yatırması gerekir.

AÖL Ek Sınav Ne Zaman?


2020-2021 AÖL ek sınav 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. Sınav pandemi süreci yüzünden online olarak yapılacak.


Açık öğretim lise kayıt yenileme ne zaman 2021 ve AÖL 2021 kayıt yenileme ne zaman sorularının yanıtı Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre bu şekilde düzenlenmiştir.

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