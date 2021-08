Kediler Neden Ot Yer? Kedi Otu Nedir?

Kedi otu yiyen kediler genellikle bu rahatlama hissinin yaşanması için kedi otu tüketimini gerçekleştirmektedir. Kedi otu kedilerin kolaylıkla kusmalarını sağlarken aynı zamanda rahatlamaları adına da yardımcı olmaktadır. Kusmak için kedi otu yiyen kedilerin aksine kusacağı için kedi otu yiyen kediler de vardır. Kusamayan kediler kedi otunu yiyerek otun sindirimi yumuşatmasını ve ishal olmalarını sağlamasını beklerler. Bu durum gerçekleştiğinde ise kedi yuttuğu tüy yumaklarından ve midesindekilerden ishal olma yolu ile kurtulur. Kediler oldukça akıllı ve zeki canlılar olmaları sebebiyle kedi otunu ne kadar ve ne zaman kullanmaları gerektiğini bilen canlılardır. Peki, kedi otur ne işe yarar ve kedi otunun faydaları nelerdir



Bazı kedilerin ise dengesiz beslenmeleri sonucunda kedi otu tüketimi gerçekleştirdiği düşünülmektedir. Bu durum kanıtlamış bir gerçek değildir ancak düzgün ve kaliteli bir mama ile beslenmeyen kedilerin kedi otuna yönelim gösterdikleri bilinmektedir. Bu durum kedinin zarar görmesine ve çeşitli sağlık problemleri ile karşı karşıya kalmasın sebep olabilmektedir. Kediler neden ot yerler sorusunun cevabına şimdilik midelerini rahatlatmak için yanıtı yeterli bir cevap olmaktadır.







· Tadını severler.



· Midelerindeki tüy yumaklarının kusarak çıkartılmasına yardımcı olur.



· Eksik besin ihtiyaçlarını kedi otu ile tamamlarlar.



· Kusma ihtiyacı duyulduğunda kedi otu uyarıcı bir besindir.



· Mamada bulunmayan birtakım ek besin maddeleri kedi otu içerisinde yer alır.



· Kedi otundaki vitamin ve mineraller kedilerin vücut gelişimlerine katkı sağlar.





Kedi Otu Nedir?



Kedi Otu Yararları ve Zararları Nelerdir?



Kediler Kedi Otu Yedikten Sonra Neden Kusarlar?



Kedi Otu Ne Zaman Verilir?



Kedi Otu Nerede Satılır?



Kedi Otu Nasıl Yetiştirilir?



Yavru Kediler Kedi Otu Yiyebilir mi?



Kedi otu; genellikle marketlerde satılan ve görünüş itibariyle çime benzeyen otlardan birisidir. Her ne kadar görüntüsü sebebiyle çim olarak bilinse de tohumlarının farklı olması sebebiyle çimden ayrılmaktadır. Tohum halinde alındığında birkaç gün içerisinde yeterli sulama ile birlikte büyür ve kedilerin yiyebileceği bir hale gelirler. Kedi otu kedilerin çeşitli sebeplerden dolayı tükettiği besinlerden birisi olarak bilindiği için genellikle kedi sahiplerinin son derece aşina olduğu ürünlerden birisidir. Farklı türleri bulunması sebebiyle her kedi otunun aynı olduğunu söylemek doğru değildir. Yulaf ve buğday içeren kedi otlarının diğer kedi otlarında oranla daha fazla tercih edildiği ve kedilerin bitkisel besin ihtiyacının giderilmesi adına oldukça önemli olduğunu söylemek doğru olacaktır.Her bitki birtakım vitamin ve minerallere sahip olması sebebiyle faydalıdır. Kedilerin bu çimleri yemesinde herhangi bir sakınca yoktur ve sağlıklı bir şekilde tüketimini gerçekleştirebilirler. Uzmanların söyledikleri bilgiler doğrultusunda kedilerin kedi çimi yemesi midelerini rahatlatmaları adına oldukça önemlidir. Besin ihtiyaçlarına katkı sağlayan kedi otunun tüketimini herhangi bir sorun yaşamaksızın tüketebilirler.· Kedi çimi sindirim sisteminin düzenlenmesini sağlar.· Kedilerin ishal ya da kabızlık yaşamasını engel.· Kedilerin severek yediği bir otun evde bulunması sebebiyle diğer bitki ve çiçeklerden uzak durduğu görülmektedir.· Kusturucu bir etkiye sahip olması sebebiyle kedilerin midesinin rahatlamasını sağlar.Kediler gün içerisinde kendilerini temizlerken tüylerini yutarlar. Bu tüyler dışkı yolu ile mideden atılır ancak atılamaması durumunda kedi kusma ihtiyacı duymaktadır. Kediler kedi otu yediği sürece rahat bir şekilde kusarlar ve midelerindeki tüyleri dışarı atabilirler. Bu sebeple kedi otu yiyen kedinin midesinin rahatladığı ve kusma ihtiyacını karşıladığı görülmektedir.Kedisine kedi otu vermek isteyen kişilerin aklına takılan sorulardan bir diğeri ise kedi otunu ne zaman verebileceğidir. Kedi otunun kedilere herhangi bir zarar vermemesi sebebiyle kuru mamaya geçen kedilere kedi otu verilmesi uygundur. Kedinizin kedi otuna vereceği tepkiye bakarak kedi otu vermeyi bırakabilir ya da devam edebilirsiniz.Kedi otlarıyla büyük marketlerde ve pet shoplarda karşılaşmak mümkündür. Kedi otunun hazır halde satılmasının yanı sıra tohum halinde de satışının gerçekleştirildiği bilinmektedir. Kedi otu tohumunu alarak birkaç gün içerisinde yeterli sulama ile birlikte kedi otunu yetiştirmeniz mümkündür. Taze olması sebebiyle yetiştirdiğiniz kedi otunu kediniz büyük bir zevkle tüketecektir.Kedi otu yetiştirmek için ilk olarak kedi otu tohumu almanız gerekmektedir. Kedi otu tohumu pet shop ve büyük marketlerde satılan ürünlerden birisidir. Geniş bir kaseyi alarak tohumları dikmek için kaseyi hazırlamalısınız. İlk adımı gerçekleştirdikten sonra kase içerisinde toprak yerleştirmeniz gerekmektedir. Toprağı yerleştirdikten sonra toprağın içerisine market ya da pet shoptan elde ettiğiniz tohumları ekin. Tohumların üzerinin toprak ile kapandığından emin olduktan sonra toprağın nemlendirilmesini sağlayacak kadar su ekleyin. Çok fazla ya da çok az su koymanız durumunda istediğiniz verimi alamazsınız bu sebeple toprağa yeteri kadar su eklemeye dikkat etmelisiniz. Hazırladığınız kedi tohumunu güneş gören bir alana yerleştirerek her gün kontrol etme aşamasına geçebilirsiniz. Toprağın kuruması durumunda tekrar nemlendirerek nemli kalmasına dikkat etmeniz gerekmektedir. 5-7 gün arasında tohumların filizlendiğini ve kedi otunuzun büyümeye başladığını göreceksiniz.Kediler yavru ya da yetişkin olmaksızın kedi otu yiyebilirler. Özellikle buğday ve yulaf içeren kedi otlarının kediler için oldukça faydalı olduğu görülmektedir. Yavru kediler kuru mamaya geçtiği süreçten sonra kedi otu vermeye başlayabilirsiniz. Kediniz istemediği durumda kedi otu tüketimi gerçekleştirmeyecektir bu sebeple kedi otu verirken çekinmenize ve endişelenmenize gerek yoktur.Kedisine kedi otu vermek isteyen kişiler bu kurallara dikkat ettiği sürece kedi otunu verdiğinde herhangi bir problem yaşamazlar. Kedi otu yapısı gereği herhangi bir zarara sebep olabilecek besinler arasında yer almamaktadır. Evcil dostların yaşamı için oldukça rahatlatıcı ve sağlıklı olan kedi otunun sararmaya başladıktan sonra atılması kedi otu verirken dikkat edilmesi gereken faktörlerden birisidir.Kedi Otu Doğa Özlemini GideriyorKediler her ne kadar eve uyum sağlayan evcil dostlardan birisi olsa da doğa ile iç içe olmayı severler. Küçüklüğünden beri evde yaşamını sürdürmüş olan kedilerin dahi doğaları gereğince doğa özlemini gidermesi gerekmektedir. Kedilere yemesinin yanı sıra içinde yatması için de kedi otu vermek ve geniş bir ot yatağı oluşturmak oldukça faydalıdır. Kedi yatağını seven kediler kendilerini doğal yaşam içerisinde hissederek bu durumdan keyif alırlar. Kedi otu geniş bir alana ekildiği sürece kedi bu alanda zaman geçirir.Sizler de kedinizin hem midesini rahatlatması hem de oldukça keyifli zaman geçirmesi adına kedi otu yetiştirebilir ya da hazır bir şekilde alabilirsiniz. Kedi otu hem sağlıklı hem de besleyici olması sebebiyle her kedinin severek tükettiği otlardan birisidir. Kedi otu aracılığı ile sizler de kedinizin doğasında hissetmesini ve mutlu olmasını sağlayabilirsiniz. Uygun fiyatlı olması sebebiyle de her kedi sahibinin kolaylıkla edinebileceği kedi otu oldukça ideal ürünlerden birisidir. Kediniz kedi otunu yedikçe rahatlayacak ve sindirim kolaylığı sağlayacaktır. Midesinde biriken tüylerden kurtulması adına da oldukça etkisi olan kedi otu kediler için oldukça yararlı ürünlerden birisidir.