9 Ağustos Pazartesi Yayın Akışı 9 Ağustos Pazartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 9 Ağustos Pazartesi Yayın Akışı Bugün Televizyonda Ne Var

Türkiye'nin en çok tercih edilen televizyon kanallarında yeni bir hafta daha heyecanla başlıyor. İşte milyonlarca seyircinin heyecanla takip ettiği 9 Ağustos Pazartesi günü yayın akışı ve 9 Ağustos Pazartesi günü televizyonda ne var? Sorusunun cevabı!
ATV 9 Ağustos 2021 Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maraşlı
KANAL D 9 Ağustos 2021 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
14:45 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi
23:30 Sadakatsiz
STAR TV 9 Ağustos 2021 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
FOX TV 9 Ağustos 2021 Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Aşk Yeniden
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
TRT 1 9 Ağustos 2021 Pazartesi Yayın Akışı
05:38İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
TV8 9 Ağustos 2021 Pazartesi Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Masterchef Türkiye
14:15 Yerli Sinema
16:30 Yetemek Sizsiniz
18:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
Show TV 9 Ağustos 2021 Pazartesi yayın akışı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Senede Bir Gün
16:30 Canım Kardeşim
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Robin Hood
23:15 Çatışma
Kanal 7 9 Ağustos 2021 Pazartesi yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
08:00 Elif Abla ile Afacanlar
10:00 Cici Annem
12:00 Bahar Kapıda
13:30 Aşk Bir Rüya
15:15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Baş Tacım
21:30 Elimi Bırakma
İşte 9 Ağustos Pazartesi günü yayın akışı
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