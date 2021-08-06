MHRS yani Merkezi Hekim Randevu Sistemi, vatandaşların internet ve telefon üzerinden hastane randevusu almasını sağlayan bir platformdur. Ancak vatandaşların MHRS şikayetleri son zamanlarda oldukça artmış durumda. Çoğu kişi MHRS'ye ulaşılamadığı için şikayet oluşturuyor. Pek çok hasta 182 MHRS hattının sürekli meşgul olduğunu belirtirken çoğu kişi de MHRS uygulamasının açılmadığını söylüyor. Sosyal medyada paylaşım yapan kullanıcılar sistemin sık sık çöktüğünü ifade ediyor. Peki MHRS çöktü mü? MHRS neden açılmıyor? MHRS neden ulaşılamıyor? 182 neden meşgul? Sizler için bu soruları yanıtladık.





MHRS Çöktü Mü?



MHRS Neden Açılmıyor?



182 Neden Meşgul?



Merkezi Hekim Randevu Sistemi, vatandaşlar tarafından sürekli şikayet ediliyor. Sitemin sık sık çöktüğü ve randevu vermediği söyleniyor. Sistemde kısa süreli çökmeler çoğu zaman randevu yoğunluğundan kaynaklanıyor. Kısa süre içinde düzeliyor.MHRS uygulama ve internet sitesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle bazen çökmeler yaşanabiliyor. Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmasa da, kısa süre bekleyince sistemin düzeldiği gözlemleniyor.MHRS telefon hattı 182 numarasının sürekli meşgul olması da vatandaşların şikayetleri arasında yer alıyor. 182 telefon hattının meşgul olması, sistem yoğunluğundan kaynaklanıyor.vesorularına Sağlık Bakanlığı'ndan henüz bir yanıt gelmedi. Yanıt geldiğinde haberimiz güncellenecektir.