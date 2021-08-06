USD (Alış - Satış) : 8,53 - 8,54 EURO (Alış - Satış) : 10,10 - 10,12
Ana Sayfa.
Sağlık
MHRS çöktü mü? MHRS neden açılmıyor? MHRS neden ulaşılamıyor?

MHRS çöktü mü? MHRS neden açılmıyor? MHRS neden ulaşılamıyor?

Hastane randevu sistemi MHRS mobil uygulaması ve telefon hattına ulaşılamaması, vatandaşların şikayetlerini çoğaltıyor. Peki MHRS çöktü mü? MHRS neden açılmıyor? MHRS neden ulaşılamıyor? 182 neden meşgul? İşte yanıtı…

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 12:24
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 12:27
MHRS çöktü mü? MHRS neden açılmıyor? MHRS neden ulaşılamıyor?

MHRS yani Merkezi Hekim Randevu Sistemi, vatandaşların internet ve telefon üzerinden hastane randevusu almasını sağlayan bir platformdur. Ancak vatandaşların MHRS şikayetleri son zamanlarda oldukça artmış durumda. Çoğu kişi MHRS'ye ulaşılamadığı için şikayet oluşturuyor. Pek çok hasta 182 MHRS hattının sürekli meşgul olduğunu belirtirken çoğu kişi de MHRS uygulamasının açılmadığını söylüyor. Sosyal medyada paylaşım yapan kullanıcılar sistemin sık sık çöktüğünü ifade ediyor. Peki MHRS çöktü mü? MHRS neden açılmıyor? MHRS neden ulaşılamıyor? 182 neden meşgul? Sizler için bu soruları yanıtladık.

MHRS Çöktü Mü?


Merkezi Hekim Randevu Sistemi, vatandaşlar tarafından sürekli şikayet ediliyor. Sitemin sık sık çöktüğü ve randevu vermediği söyleniyor. Sistemde kısa süreli çökmeler çoğu zaman randevu yoğunluğundan kaynaklanıyor. Kısa süre içinde düzeliyor.

MHRS Çöktü Mü?

MHRS Neden Açılmıyor?


MHRS uygulama ve internet sitesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle bazen çökmeler yaşanabiliyor. Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmasa da, kısa süre bekleyince sistemin düzeldiği gözlemleniyor.

182 Neden Meşgul?


MHRS telefon hattı 182 numarasının sürekli meşgul olması da vatandaşların şikayetleri arasında yer alıyor. 182 telefon hattının meşgul olması, sistem yoğunluğundan kaynaklanıyor.

MHRS çöktü mü, MHRS neden açılmıyor ve MHRS neden ulaşılamıyor sorularına Sağlık Bakanlığı'ndan henüz bir yanıt gelmedi. Yanıt geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

182 Neden MeşgulMhrs Neden AçılmıyorMhrs Çöktü Mü


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı