Hastane randevu sistemi MHRS mobil uygulaması ve telefon hattına ulaşılamaması, vatandaşların şikayetlerini çoğaltıyor. Peki MHRS çöktü mü? MHRS neden açılmıyor? MHRS neden ulaşılamıyor? 182 neden meşgul? İşte yanıtı…
MHRS yani Merkezi Hekim Randevu Sistemi, vatandaşların internet ve telefon üzerinden hastane randevusu almasını sağlayan bir platformdur. Ancak vatandaşların MHRS şikayetleri son zamanlarda oldukça artmış durumda. Çoğu kişi MHRS'ye ulaşılamadığı için şikayet oluşturuyor. Pek çok hasta 182 MHRS hattının sürekli meşgul olduğunu belirtirken çoğu kişi de MHRS uygulamasının açılmadığını söylüyor. Sosyal medyada paylaşım yapan kullanıcılar sistemin sık sık çöktüğünü ifade ediyor. Peki MHRS çöktü mü? MHRS neden açılmıyor? MHRS neden ulaşılamıyor? 182 neden meşgul? Sizler için bu soruları yanıtladık.