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Yunanistan da alevlere teslim oldu! Olimpia Antik Kenti duman altında...

Yunanistan da alevlere teslim oldu! Olimpia Antik Kenti duman altında...

Yunanistan da Türkiye gibi günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Büyüyen yangın son olarak olimpiyat oyunlarının doğduğu Olimpia antik kentine yaklaştı.

Ekleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 13:10
Güncelleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 13:15
Yunanistan da alevlere teslim oldu! Olimpia Antik Kenti duman altında...

Dünyanın bir çok noktasında aşırı sıcakların da etkisiyle çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Yunanistan'da çıkan orman yangını Mora Yarımadası'ndaki Olimpia antik kentini tehdit ediyor.

Olimpiyat oyunlarının başladığı yer olan antik kent yakınlarındaki yangına 170'ten fazla itfaiye eri, 50 itfaiye aracı, 6 helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla müdahale ediliyor.
Olimpiyat oyunlarının doğum yeri olan Olympia'nın belediye başkanı alevlerin bölgeyi tehdit ettiğinin altını çizdi ve yardım istedi.

Olympiya'nın kuzey batısındaki ormanlık alandaki yangında yaklaşık 20 evin küle döndüğü belirtildi. Turistik antik kent ve çevresindeki 6 köy yangın tehdidi nedeniyle bir gün önce tahliye edilmişti.

Eğriboz Adası'nda yangın sürüyor


Eğriboz Adası'nda da yangınla mücadele sürüyor. Onlarca köyün ve Saint David Manastırının risk altında olduğu bölgede alevler en az 150 evi küle çevirdi. Bu sabah saatlerinde çevredeki 2 köyün daha boşaltıldığı öğrenildi. Kuvvetli rüzgar ve yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düşmesinin yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı kaydedildi.

SON 24 SAATTE 92 YANGIN DAHA

Yunanistan son 24 saatte sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması nedeniyle toplam 118 yangınla karşı karşıya kaldı

Yunanistan itfaiyesinden yapılan açıklamada, devam eden 118 yangının yanı sıra son 24 saatte 92 yangının daha çıktığı belirtildi.

Yunanistan Orman YangınıOlimpia Antik KentiEğriboz Adası


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