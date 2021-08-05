Yunanistan da alevlere teslim oldu! Olimpia Antik Kenti duman altında...

Yunanistan da Türkiye gibi günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Büyüyen yangın son olarak olimpiyat oyunlarının doğduğu Olimpia antik kentine yaklaştı.
Dünyanın bir çok noktasında aşırı sıcakların da etkisiyle çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Yunanistan'da çıkan orman yangını Mora Yarımadası'ndaki Olimpia antik kentini tehdit ediyor.
Olimpiyat oyunlarının başladığı yer olan antik kent yakınlarındaki yangına 170'ten fazla itfaiye eri, 50 itfaiye aracı, 6 helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla müdahale ediliyor.
Olimpiyat oyunlarının doğum yeri olan Olympia'nın belediye başkanı alevlerin bölgeyi tehdit ettiğinin altını çizdi ve yardım istedi.
Olympiya'nın kuzey batısındaki ormanlık alandaki yangında yaklaşık 20 evin küle döndüğü belirtildi. Turistik antik kent ve çevresindeki 6 köy yangın tehdidi nedeniyle bir gün önce tahliye edilmişti.