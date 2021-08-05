Vefakar itfaiye personelinden eşine doğum günü sürprizi!

8 gündür Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarını söndürmek için ter döken itfaiye erleri tüm yorgunluklarına, yaralarına rağmen yerlerini terk etmiyor. Öyle ki itfaiye personellerinden Şeref Şenyiğit, karısının doğum gününde yanında olamadı. Bunun üzerine Şenyiğit, eşinin doğum gününü sürpriz bir video ile mola sırasında kutladı.





MOLA ZAMANINDA VİDEOYU ÇEKTİ

Şenyiğit, arkadaşları ile mola zamanında çektikleri kısa video ile yüzlerce kilometre uzaktaki eşinin doğum gününü yangın alanından kutladı.Şeref Şenyigit'in, eşi Cansu Şenyiğit'in doğum gününü uzaktan video ile kutlaması büyük beğeni aldı.