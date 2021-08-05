Vefakar itfaiye personelinden eşine doğum günü sürprizi!

Orman yangınları ile mücadele için ter döken itfaiye personellerinden Şeref Şenyiğit, karısının doğum gününde yanında olamayınca kutlamayı sürpriz bir video ile yaptı.
8 gündür Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarını söndürmek için ter döken itfaiye erleri tüm yorgunluklarına, yaralarına rağmen yerlerini terk etmiyor. Öyle ki itfaiye personellerinden Şeref Şenyiğit, karısının doğum gününde yanında olamadı. Bunun üzerine Şenyiğit, eşinin doğum gününü sürpriz bir video ile mola sırasında kutladı.