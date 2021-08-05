Terör destekçisi partilere kötü haber! Parti kapatmada tek kriter 'Teröre destek'

Cumhurbaşkanlığında oluşturulan parti ve grup yöneticilerinin de yer aldığı AK Parti'nin yeni anayasa değişiklik teklifini hazırlayan komisyon çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon toplantılarına Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlık yapıyor.



TERÖR VE TERÖRİZME DESTEK

'AMA' SINIRLAMASI

Hazırlanan taslak metinde her zaman tartışma konusu olan parti kapatmalara ilişkin de hükümler bulunuyor. Hazırlanan taslak metinde parti kapatmalar zorlaştırılıyor.Mevcut Anayasa'nın 68'inci maddesi, 'Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez', 69'uncu Maddesi de 'Bir siyasi partinin tüzüğü ve programının 68 inci Maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı bulunması halinde temelli kapatma kararı verilir' hükümlerini içeriyor.Yapılacak değişiklik ile bir partinin kapatılması sadece 'terör ve terörizmi desteklemesi' halinde mümkün olacak. Başka gerekçe ile partilerin kapatılması istemeyecek, böyle bir karar verilemeyecek.Yapılan çalışma kapsamında temel hak ve özgürlüklere ilişkin maddeler de yeniden ele alınıyor.Mevcut Anayasa'da her temel hak ve özgürlüğün ardından 'ama' diye başlayan cümleler ile kısıtlamalar sıralanıyor. Çalışma kapsamında hak ve özgürlükler madde madde yazılacak. Sınırlamalar ise tek maddede yer alıyor.