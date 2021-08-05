USD (Alış - Satış) : 8,42 - 8,43 EURO (Alış - Satış) : 9,99 - 10,01
Ana Sayfa.
Siyaset
Terör destekçisi partilere kötü haber! Parti kapatmada tek kriter 'Teröre destek'

Terör destekçisi partilere kötü haber! Parti kapatmada tek kriter 'Teröre destek'

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı anayasa değişikliği parti kapatmaya yönelik de önemli değişiklikler içeriyor. Parti kapatma "terör ve terörizme destek" ile sınırlandırılıyor.

Ekleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 11:29
Güncelleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 11:37
Terör destekçisi partilere kötü haber! Parti kapatmada tek kriter 'Teröre destek'

Cumhurbaşkanlığında oluşturulan parti ve grup yöneticilerinin de yer aldığı AK Parti'nin yeni anayasa değişiklik teklifini hazırlayan komisyon çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon toplantılarına Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlık yapıyor.

TERÖR VE TERÖRİZME DESTEK


Hazırlanan taslak metinde her zaman tartışma konusu olan parti kapatmalara ilişkin de hükümler bulunuyor. Hazırlanan taslak metinde parti kapatmalar zorlaştırılıyor.

Mevcut Anayasa'nın 68'inci maddesi, 'Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez', 69'uncu Maddesi de 'Bir siyasi partinin tüzüğü ve programının 68 inci Maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı bulunması halinde temelli kapatma kararı verilir' hükümlerini içeriyor.

Yapılacak değişiklik ile bir partinin kapatılması sadece 'terör ve terörizmi desteklemesi' halinde mümkün olacak. Başka gerekçe ile partilerin kapatılması istemeyecek, böyle bir karar verilemeyecek.

'AMA' SINIRLAMASI


Yapılan çalışma kapsamında temel hak ve özgürlüklere ilişkin maddeler de yeniden ele alınıyor.

Mevcut Anayasa'da her temel hak ve özgürlüğün ardından 'ama' diye başlayan cümleler ile kısıtlamalar sıralanıyor. Çalışma kapsamında hak ve özgürlükler madde madde yazılacak. Sınırlamalar ise tek maddede yer alıyor.

Parti Kapatma KriteriTerör Destekçisi PartilerSiyasi Parti Kapatma


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı