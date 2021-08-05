İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler 5 Ağustos! İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 5 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi!

5 Ağustos Perşembe İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. İSKİ tarafından yapılan açıklamada su kesintilerinin hangi ilçelerde olacağı belirtildi. İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçe, mahalle ve bölge ayrıntıları verildi. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yapılacak 5 Ağustos? 5 Ağustos sular ne zaman gelecek? Sizler için 5 Ağustos İstanbul su kesintisi listesini yazdık.





İstanbul'da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler



5 Ağustos İstanbul Su Kesintisi Listesi



İstanbul'da Sular Ne Zaman Gelecek?



İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler İSKİ tarafından açıklandı. Su kesintisinin yaşanacağı mahalle, ilçe ve bölge bilgileri ile kesinti yaşanacak saat aralığı yapılan bilgilendirmede yer aldı.ArnavutköyYassıören MahBasınç Düşüklüğü04.08.2021 15:35Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 23:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.ArnavutköyKaraburun MahŞebeke Hattı Vana Arızası04.08.2021 21:50Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.BağcılarFatih Mah150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası05.08.2021 09:09Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.SancaktepeOsmangazi Mah, Abdurrahmangazi MahŞebeke Hattına Debimetre Montajı05.08.2021 09:03Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.SilivriBalaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası05.08.2021 09:16Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.İstanbul'da planlı kesinti yapılan ilçe ve mahalleler İSKİ sitesinde paylaşıldı. Yapılacak su kesintilerin saati de açıklamalarda yer aldı. Çoğu ilçede su kesintilerinin kısa süre içerisinde son bulacağı bilgisi yer aldı.'ye dair tüm bilgiler İSKİ tarafından bu şekilde düzenlenmiştir.