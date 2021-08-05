USD (Alış - Satış) : 8,42 - 8,43 EURO (Alış - Satış) : 9,99 - 10,01
Ana Sayfa.
Güncel
İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler 5 Ağustos! İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 5 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler 5 Ağustos! İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 5 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi!

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde 5 Ağustos Perşembe günü su kesintisi yaşanacak. Peki İstanbul’da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İşte 5 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi…

Ekleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 09:35
Güncelleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 09:42
İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler 5 Ağustos! İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 5 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi!

5 Ağustos Perşembe İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. İSKİ tarafından yapılan açıklamada su kesintilerinin hangi ilçelerde olacağı belirtildi. İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçe, mahalle ve bölge ayrıntıları verildi. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yapılacak 5 Ağustos? 5 Ağustos sular ne zaman gelecek? Sizler için 5 Ağustos İstanbul su kesintisi listesini yazdık.

İstanbul'da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler


İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler İSKİ tarafından açıklandı. Su kesintisinin yaşanacağı mahalle, ilçe ve bölge bilgileri ile kesinti yaşanacak saat aralığı yapılan bilgilendirmede yer aldı.



5 Ağustos İstanbul Su Kesintisi Listesi


İlçe: Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler: Yassıören Mah
Arıza Sebebi: Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi: 04.08.2021 15:35
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 23:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler: Karaburun Mah
Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi: 04.08.2021 21:50
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Bağcılar
Etkilenen Mahalleler: Fatih Mah
Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 05.08.2021 09:09
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul'da Sular Ne Zaman Gelecek?

İlçe: Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler: Osmangazi Mah, Abdurrahmangazi Mah
Arıza Sebebi: Şebeke Hattına Debimetre Montajı
Başlama Tarihi: 05.08.2021 09:03
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Silivri
Etkilenen Mahalleler: Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 05.08.2021 09:16
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul'da Sular Ne Zaman Gelecek?


İstanbul'da planlı kesinti yapılan ilçe ve mahalleler İSKİ sitesinde paylaşıldı. Yapılacak su kesintilerin saati de açıklamalarda yer aldı. Çoğu ilçede su kesintilerinin kısa süre içerisinde son bulacağı bilgisi yer aldı.

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler 5 Ağustos Perşembe'ye dair tüm bilgiler İSKİ tarafından bu şekilde düzenlenmiştir.

5 Ağustos Sular Ne Zaman Gelecekİstanbul’da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler5 Ağustos İstanbul Su Kesintisi Listesiİstanbul’da Sular Ne Zaman Gelecek


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı