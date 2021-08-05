İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler 5 Ağustos! İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 5 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi!

5 Ağustos Perşembe İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. İSKİ tarafından yapılan açıklamada su kesintilerinin hangi ilçelerde olacağı belirtildi. İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçe, mahalle ve bölge ayrıntıları verildi. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yapılacak 5 Ağustos? 5 Ağustos sular ne zaman gelecek? Sizler için 5 Ağustos İstanbul su kesintisi listesini yazdık.
İstanbul'da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler
İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler İSKİ tarafından açıklandı. Su kesintisinin yaşanacağı mahalle, ilçe ve bölge bilgileri ile kesinti yaşanacak saat aralığı yapılan bilgilendirmede yer aldı.
5 Ağustos İstanbul Su Kesintisi Listesi
İlçe:
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:
Yassıören Mah
Arıza Sebebi:
Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi:
04.08.2021 15:35
Bitiş Tarihi:
Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 23:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:
Karaburun Mah
Arıza Sebebi:
Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi:
04.08.2021 21:50
Bitiş Tarihi:
Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:
Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:
Fatih Mah
Arıza Sebebi:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:
05.08.2021 09:09
Bitiş Tarihi:
Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:
Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler:
Osmangazi Mah, Abdurrahmangazi Mah
Arıza Sebebi:
Şebeke Hattına Debimetre Montajı
Başlama Tarihi:
05.08.2021 09:03
Bitiş Tarihi:
Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:
Silivri
Etkilenen Mahalleler:
Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
Arıza Sebebi:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:
05.08.2021 09:16
Bitiş Tarihi:
Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İstanbul'da Sular Ne Zaman Gelecek?
İstanbul'da planlı kesinti yapılan ilçe ve mahalleler İSKİ sitesinde paylaşıldı. Yapılacak su kesintilerin saati de açıklamalarda yer aldı. Çoğu ilçede su kesintilerinin kısa süre içerisinde son bulacağı bilgisi yer aldı.
İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler 5 Ağustos Perşembe
'ye dair tüm bilgiler İSKİ tarafından bu şekilde düzenlenmiştir.