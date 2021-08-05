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Facianın eşiğinden dönülen Kemerköy Termik Santrali'nden ilk görüntüler geldi...

Facianın eşiğinden dönülen Kemerköy Termik Santrali'nden ilk görüntüler geldi...

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen ve Kemerköy Santrali'ne yakınlığı ile endişelere sebep orman yangını dün akşam saatlerinde söndürülmüştü. Kemerköy Santrali'nin içinden ilk görüntüler geldi...

Ekleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 12:27
Güncelleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 12:37
Facianın eşiğinden dönülen Kemerköy Termik Santrali'nden ilk görüntüler geldi...

Muğla Milas'ta bulunan Kemerköy Termik Santrali'nde dün akşam facianın eşiğinden dönüldü. Bölgede devam eden yangın akşam saatlerinde rüzgârın da hızlanmasıyla santrale doğru ilerledi. Santral çevresinde yangın büyük tehlike saçtı.

Yaklaşık 11 saat boyunca devam eden yangın Kemerköy Termik Santrali'nin bina ve malzemelerine zarar vermezken bahçesinde ve çevresinde küçük çaplı yangınlar meydana geldi. Gün ağardıktan sonra santralin son durumunu görüntüledi.

Görüntülerde, santralin dışında bir TOMA'nın yandığı gözleniyor. Aynı zamanda santralin yanı başındaki arı kovanları da kül olmuş durumda…

Santralin tel örgü iç kısmında herhangi bir zayiat meydana gelmediği de görülüyor. Sabah saatlerinden itibaren bölgeye soğutma çalışmaları için çok sayıda itfaiye ve TOMA yönlendirilmesi de dikkatlerden kaçmadı.




Kemerköy Termik SantraliKemerköy Termik Santrali Söndürüldü Mü?Milas Orman Yangını


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