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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yarın yangını kontrol altına almayı hedefliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yarın yangını kontrol altına almayı hedefliyoruz

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yangınlara ilişkin son durumu açıkladı. Yangının daha ilerlemesinin havadan ve karadan müdahaleler sayesinde durdurulduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Yarın için daha umutluyuz. Rüzgar hızını yarın kesecek. Yarın yangını kontrol altına almayı hedefliyoruz." dedi. Çavuşoğlu ayrıca, şu ana kadar bin 55 aileye 17 milyon TL yardım yapıldığını açıkladı.

Ekleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 20:57
Güncelleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 21:09
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yarın yangını kontrol altına almayı hedefliyoruz

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'taki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından iki bakan yangınlara ilişkin son durumu açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:
 
"Bugün düne göre daha iyi durumdayız. Yangının daha ileriye gitmesini havadan ve karadan müdahaleler sayesinde durdurduk. Havadan ve karadan 1832 araçla yangına müdahale ettik. Aynı şekilde 6 bin 511 kişi sahada yangınla mücadele etti. Bugün hava unsurlarımız 1650 sorti yaptılar. Yarın için daha umutluyuz. Rüzgar hızını yarın kesecek. Yarın yangını kontrol altına almayı hedefliyoruz.
 
Bugüne kadar 770 vatandaşımız yaralandı, etkilendi. 757'si taburcu edildi, 6 vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeleri yok. Şu ana kadar bin 55 aileye 17 milyon TL yardım yapıldı. Hasar tespit yapılan mahallelerde vatandaşlara maddi yardımları hızlı bir şekilde ulaştıracağız. Bin 352 bina, 2 bin 164 ünite ağır hasarlı."
 
 
Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:
 
"Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının hızla karşılanması için etkin bir biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Afetin izlerini kısa sürede ortadan kaldıracağız."


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