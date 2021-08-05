Herkes genç ve diri bir cilde sahip olmak ister. Fakat hem genetik hem de çevresel faktörler çoğu zaman cildin erken kırışmasına yol açar. Cilt zamanla elastikiyetini kaybeder ve ciltte kırışıklıklar ve sarkmalar oluşabilir. Son günlerde kırışıklıklar için kullanılan birçok estetik yöntemler olsa da bitkisel ürünler kullanmaktan vazgeçmeyenlerin sayısı oldukça fazladır. Yıllar geçse bile genç gözükmek isteyenlerin ilk olarak sağlıklı beslenmesi çok büyük önem taşır. Yalnızca cildi yaşlanmaya karşı korumak için değil sağlıklı ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmak için antioksidan ve antienflamatuvar özeliklere sahip besinler tüketilmelidir. Uyku düzeni, egzersizler ve stresten uzak bir yaşam cilt sağlığı için oldukça önemlidir. Peki Cilt kırışıklıkları nasıl önlenir? Cilt kırışıklığına ne iyi gelir? Cilt kırışıklıklarını önleyen besinler neler? Sizler için cilt kırışıklıklarını önleyen besinleri sıraladık.





CİLT KIRIŞIKLIKLARINA NE İYİ GELİR?



Pahalı markaların kimyasal içerikli pek çok ürünü bulunmaktadır. Cilt kırışıklıklarından muzdarip pek çok kişi bu ürünlerden yararlanmaya çalışsa da maliyetli olmasının yanı sıra kullanımı bırakıldığında etkisini bırakan ürünlerdir. Bu nedenle cilt kırışıklıklarını önlemek için kimyasal ürün kullanmak yerine yediğiniz besinlere dikkat edebilirsiniz. Bazı besinler cildi gençleştirir ve kırışıklıkları önler. İşte ciltteki kırışıklıkları önleyen besinler…Badem, ceviz ve fıstık gibi kuruyemişler içerdikleri yüksek lifler ve proteinlerle hem cildinizin hem de vücut sağlığınızın olmazsa olmazları arasında yer alıyor. İçerdikleri Çinko ve Omega-3 ile cildinizin yenilenmesini ve nem dengesinin korunmasına yardımcı olurken fit bir vücuda kavuşmanızı da sağlıyor. Siz de yıllara meydan okuyan bir cilde sahip olmak için hergün bir avuç kuruyemiş tüketebilirsiniz.Özellikle yaz aylarının gelmesiyle sofralarımızdan eksik olmayan bir besin var sırada: Karpuz. Lezzetine doyum olmayan karpuzun faydaları da bir o kadar çok. Karpuz, içerdiği yüksek oranda likopin sayesinde, doğal bir güneş kremi etkisi yaratarak cildinizi güneşin UV ışınlarına karşı korunmasında en büyük yardımcınız olabilir.Ananas, içerdiği zengin minerallerle cilde parlak bir görünüm kazandırır. Ayrıca Prolidaz enziminin salgılanmasını tetikleyerek, cildin yaşlanmasını engelleyen kolajen oluşumunu destekler.Pek çok kozmetik markasının ürünlerinin içeriğinde kullanılan, Ege insanlarınınkahvaltılarının, yemeklerinin vazgeçilmezi Zeytinyağı. Sağlıklı tekli doymamış lipidler ve vitaminler içeren Zeytinyağı, içerdiği yüksek oranda E vitamini ile kolajen miktarının azalmasına bağlı olarak oluşan cilt kırışıklıklarına karşı en büyük silahlarınızdan biri olabilir.Sırada asla 'hayır' diyemeyeceğiniz bir yaşlanma karşıtı besin var. Bitter çikolata, içerdiği yüksek flavanol sayesinde cildinizdeki kan akışını hızlandırarak cildinizin gergin ve ışıltılı bir görünüm kazanmasını sağlar. Bitter çikolata, aynı zamanda kan şekerinizi destekler. Siz de günde bir parça bitter çikolata tüketerek hem tatlı krizlerinin önüne geçin hem de cildinizi şımartın.Avakado, özellikle diyet listesinde tostların, yumurtaların ve salataların vazgeçilmezi, son yılların gözde besinlerinden biri. Onu bu denli popüler kılan şey iseiçerdiği yüksek anti inflamatuar yağ asitleri ve vitaminler. Siz de alışverişiniz listenize avokadoyu ekleyerek cildiniz için yenilenme hareketi başlatabilirsiniz.Mis gibi kokularıyla kendimizden geçtiğimiz ve ferahlığını doruklarımıza kadar hissettiren limon, portakal ve greyfurt. Yaz ya da kış fark etmeksizin tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyorlar. İçerdikleri C vitamini ile bağışıklığımızı güçlendiren turunçgiller, cildimize de bir o kadar faydalı. Turunçgiller, içeriğindeki yüksek oranda C vitamini ile cildinizin gergin ve canlı bir görünüm kazanmasını destekler.vei sizden için sıraladık.