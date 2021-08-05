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Bakanlar Süleyman Soylu ve Bekir Pakdemirli'den Marmaris'te flaş açıklamalar!

Bakanlar Süleyman Soylu ve Bekir Pakdemirli'den Marmaris'te flaş açıklamalar!

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. 44 ilde 197 orman yangını çıktığını ve 185'inin kontrol altına alındığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "5 ilde 12 orman yangını devam ediyor. Hava söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Yanan yerler tekrar ağaçlandırılacak. Toplam 252 milyon fidanı yıl bitmeden dikeceğiz." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyma Soylu, Muğla'ya 20 milyon TL'lik yardım gönderildiğini belirterek, yangın bölgelerindeki tüm ihtiyaçların karşılandığını ifade etti. Termik santraldeki son

Ekleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 21:46
Güncelleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 21:51
Bakanlar Süleyman Soylu ve Bekir Pakdemirli'den Marmaris'te flaş açıklamalar!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

"YANAN YERLER TEKRAR AĞAÇLANDIRILACAK"

Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"28 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde 44 ilde 197 orman yangını çıktı, 185'i kontrol altına alındı. 5 ilde 12 orman yangını devam ediyor. Termik santralde çok önemli bir hasar olmadı. Hava söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Yanan yerler tekrar ağaçlandırılacak. Geleceğe Nefes Kampanyasıyla 252 milyon fidanı, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için üçer fidanı yıl bitmeden mutlaka dikeceğiz.



"AKDENİZ ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE BİRLİĞİ KURULACAK"

Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği adı altında bir birliğin kurulması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bunu Akdeniz İklim Kuşağı'ndaki ülkelerle de paylaşacağız.



Mücadelede ilk kez İHA'ları kullanmaya başladık. Orman teşkilatımız, yeşil vatanı korumak için mücadele ediyor. Polemiklerden ve bilgi kirliliğinden uzak durmayı vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Sadece resmi açıklamaları dikkate alsınlar."

"MUĞLA'YA 20 MİLYON TL'LİK YARDIM GÖNDERİLDİ"
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar:
 
"Bir taraftan yangınla mücadele aynı disiplinle devam ediyor, bir yandan da vatandaşlarımızın yangındaki zararlarını karşılıyoruz.
 
Yangın sebebiyle 11 bin 844 haneden 36 bin 365 vatandaşımız tahliye edildi. Bu sadece Muğla ölçeğindeki bir rakamdır.. Muğla'ya 20 milyon TL'lik bir yardım gönderilmiştir. Yangın bölgelerindeki tüm ihtiyaçlar karşılanmakta. Muğla'da 552 kiş iyangından etkilendi, 22 kişinin tedavisi sürüyor.
 
 
 
TERMİK SANTRALDE SON DURUM
 
Termik santralde radyoaktif sızıntı tespit edilmedi. Herkes büyük bir mücadele veriyor. Öyle tablolara şahit oluyoruz ki...
 
SOSYAL MEDYADA ALGI OPERASYONLAR
 
Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii. Şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik. Bunların da 172'sine işlem gerçekleştirildi."
 


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