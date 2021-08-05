Bakan Dönmez'den 'Kemerköy Termik Santrali' açıklaması!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Kemerköy Termik Santrali' hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "'Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum söz konusu değil" dedi. Bakan Fatih Dönmez, "Termik santralin ana ünitelerine yangının etkisi olmadı" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, termik santraldeki yangına ilişkin "Santralin ana ünitelerine yangının etkisi olmadı" dedi.
Bakan Dönmez, "Şu anda santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları şu şekilde:
Muğla Milas bölgesini etkisi altına alan orman yangınları Ören bölgesinde yerleşik Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali'nin sınırlarına dayanmıştı. Dün sabah sonrası kontrol altına alınan yangın öğleden sonra yeniden başladı. Yoğun mücadeleye rağmen rüzgarın şiddetinin artmasından dolayı termik santral bölgesine sıçramalar oldu.
Geçici tahliye kararı alındı. Geçici tahliyeler sonrası müdahale kiplerini yolladık. Santralin ana ünitelerine gelmedi. Kazan dairesin, tribünde ciddi bir sorun yok. Teknik prosedürler devam ediyor. Uçak ve helikopterlerle soğutma çalışmaları söz konusu. Santrali tehdit eden bir durum yok.
Tesis işletmesine son verilmişti. Herhangi bir elektrik kısıntısına gitmeden süreci tamamlamıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci takip etti. Önümüzdeki saatlerde yeni bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağız.