Bakan Dönmez'den 'Kemerköy Termik Santrali' açıklaması!

Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, termik santraldeki yangına ilişkin "Santralin ana ünitelerine yangının etkisi olmadı" dedi.



Bakan Dönmez, "Şu anda santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil" ifadelerini kullandı.





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları şu şekilde:



Muğla Milas bölgesini etkisi altına alan orman yangınları Ören bölgesinde yerleşik Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali'nin sınırlarına dayanmıştı. Dün sabah sonrası kontrol altına alınan yangın öğleden sonra yeniden başladı. Yoğun mücadeleye rağmen rüzgarın şiddetinin artmasından dolayı termik santral bölgesine sıçramalar oldu.



Geçici tahliye kararı alındı. Geçici tahliyeler sonrası müdahale kiplerini yolladık. Santralin ana ünitelerine gelmedi. Kazan dairesin, tribünde ciddi bir sorun yok. Teknik prosedürler devam ediyor. Uçak ve helikopterlerle soğutma çalışmaları söz konusu. Santrali tehdit eden bir durum yok.



Tesis işletmesine son verilmişti. Herhangi bir elektrik kısıntısına gitmeden süreci tamamlamıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci takip etti. Önümüzdeki saatlerde yeni bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağız.



NE OLMUŞTU?

Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaşan orman yangını kontrol altına alındı.Türkevleri Mahallesi'nde etkili olan orman yangını, rüzgar ve farklı bölgelere saçılan kozalak parçalarının tutuşması nedeniyle geniş bir alana yayıldı.Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesini çevreleyen tel örgülere kadar ulaşan yangınla ilgili gece boyunca yoğun mücadele sürdürüldü.Santral çevresinde hazır bekletilen çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA ve su tankeriyle alevlerin termik santralin ana binası ve üniteleri ile sosyal tesislere ulaşmasının önüne geçildi.Yangın, ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.