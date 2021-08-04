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'Yardım yok, gelen yok' diyen kadının yalanı ortaya çıktı! Amaçları milleti galeyana getirmek...

'Yardım yok, gelen yok' diyen kadının yalanı ortaya çıktı! Amaçları milleti galeyana getirmek...

Manavgat'ta bir kadın verdiği röportajda itfaiye ekiplerinin gelmediğini ve yardım edilmediğini söylemişti. Yalan söylediği ortaya çıktı.

Güncel / 4 Ağustos 2021 Çarşamba 13:49
'Yardım yok, gelen yok' diyen kadının yalanı ortaya çıktı! Amaçları milleti galeyana getirmek...

Türkiye'de orman yangılarıyla mücadele büyük bir titizlikle devam ediyor

Yangınların sekizinci gününde ekipler, ilk andan itibaren alevlere karşı koymak için hem havadan hem de karadan canla başla mücadele ediyor.

Alevleri kontrol altına alma çabaları kapsamında, helikopterler taşıdıkları suyla yangınların çoğunu kontrol altına alırken karadan TOMA'lar ile itfaiye araçları denizden de yangın söndürme gemileri bu mücadeleye dahil oldu.

Tüm bunlara rağmen başta sosyal medyada olmak üzere muhalif medya kuruluşlarında, devletin mücadelesini karalama kampanyaları başladı.



Bu kampanyalardan biri de Manavgat'ta yaşandı...

İTFAİYE YOK YALANI


Manavgat'taki yangında röportaj veren bir kadın, hiçbir önlem alınmadığını ve bölgede itfaiyenin olmadığını ifade ederek provokatif söylemlerde bulundu.

Ancak durum hiç de öyle değildi.

Röportajı ve çevreyi kayda alan başka bir vatandaş, sahadaki itfaiyeleri ve TOMA'ları göstererek, kadının tüm yalanını ortaya çıkardı.

'Daha bu millet ne yapsın' diye isyan eden vatandaş, bu provokasyonu kayda alırken şu ifadeleri kullandı;

'YANGINA MÜDAHALE EDİLMEDİĞİNİ SÖYLÜYOR'


'Şu an bir bayan ortalığı karıştırmak adına hiçbir önlem alınmadığını hiçbir itfaiye ekibinin veya hava aracının yangına müdahale etmediğini söylüyor.



'GÖRÜYORSUNUZ DEVLETİN TÜM İMKANLARI HAZIR!'


Görüyorsunuz! Oysa ki devletin tüm imkanları burada hazır bekliyor. Helikopterler de biri geliyor diğeri gidiyor. Daha bu millet ne yapsın.

'BUNUN GİBİLER BAŞARISIZ OLACAK'


İşte bunun gibiler de ortalığı karıştırmak adına gelip bağırıp çağırıp bazılarının istediği emellere ulaşmak için çalışmalar yapıyor. Başarısız olacaklar.'


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